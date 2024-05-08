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美國州務卿邀組貿易團訪台 簡介放中華民國國旗

2024/5/8 14:16
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國內布拉斯加州務卿埃夫南（Bob Evnen）昨天發出新聞稿，宣布將組貿易代表團訪問台灣，預定9月成行，並在簡介資料中放上中華民國國旗。

根據新聞稿，埃夫南邀請內布拉斯加州商業領袖加入他的貿易投資代表團訪台，州務卿辦公室正籌辦與台灣的政府機構及代表、農業團體及重要企業會談，預定9月23日至27日訪台。

埃夫南表示：「台灣擁有多方面成熟的市場，可望讓內布拉斯加州企業受益。我們正在農業、科技、製造業和醫療照護產業尋找潛在機會。」

這將是埃夫南自2019年上任以來參與的第7個國際貿易代表團。

簡介資料首頁可見中華民國國旗，同時附上這趟訪問的邀請函和台灣市場概況等資訊。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130508

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