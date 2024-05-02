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因應中國威脅 美海軍部長：印太需更多SM-3攔截飛彈

2024/5/2 19:40（5/2 20:11 更新）
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圖為美國海軍自巡洋艦夏洛號發射標準3型飛彈（SM-3）。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為美國海軍自巡洋艦夏洛號發射標準3型飛彈（SM-3）。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國海軍部長戴杜羅今天出席聯邦眾議院軍事委員會聽證會時表示，為保護美國及盟邦免受加強軍力的中國和北韓威脅，在印度太平洋地區需要更多雷神標準3型攔截飛彈（SM-3）。

戴杜羅（Carlos Del Toro）於眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會指出，SM-3在防衛以色列的行動中「非常有效」，強調「考量到印太地區未來的威脅和美軍的嚇阻任務，需要更多SM-3」。

共同社報導，SM-3可用於攔截短程及中程彈道飛彈。美軍今年4月為擊落伊朗向以色列發射的彈道飛彈，首次將SM-3投入實戰。

日本海上自衛隊的驅逐艦有搭載SM-3，南韓政府也於4月26日證實為海軍艦艇添購SM-3。

中國預想在台灣出現突發事態時，採取限制美軍靠近台灣近海的「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，因此部署大量射程涵蓋日本的中程彈道飛彈，而北韓也在開發彈道飛彈，美軍對此將採取應對措施。（編輯：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130502

#戴杜羅
#美軍
#美國
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