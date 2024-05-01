蕭美琴直播初體驗推花蓮好物 挺觀光將帶黨工旅遊

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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統當選人蕭美琴今天初次體驗直播，她上「老闆叫我開直播」節目介紹花蓮，更開啟「直播帶貨」，推薦花蓮好物名產。蕭美琴還透露，她將帶黨工去花蓮旅遊，屆時會多拍幾張景點照片。

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」今天是第8集，由發言人吳崢、戴瑋姍主持，蕭美琴擔任來賓。

蕭美琴透露，這是第一次直播，她對螢幕上的愛心、文字感到好奇，當場請主持人教她怎麼訂閱頻道。

深耕花蓮的蕭美琴帶來許多花蓮名產，包括，鰹魚琴酒、小米酒、蜜香紅茶、手工醬油、柚皮喉糖、馬告剝皮辣椒等名產，並學習「網美手勢」介紹；主持人在旁不停試吃，呼籲民眾踴躍訂購；蕭美琴直播初體驗魅力，讓直播開播短短3分鐘，線上人數即刻破千，創下節目史上最快破千紀錄。

蕭美琴提到，花蓮地震後有三個階段，第一、專業救難人員進駐，有很多英雄非常勇敢付出；第二、災區重建，行政院有很多方案要助災民度過難關；第三、花蓮依賴觀光產業，因此鼓勵大家到花蓮旅遊；若無法前往，也可以透過網路購買很多花蓮好物。

直播現場連線責任區在花蓮的民進黨不分區立委沈伯洋，蕭美琴分享深耕基層的經驗，她說，包括交通、農產品、觀光產業等議題，都希望大家多多關注。

主持人建議，除了花蓮美食，之後也可以再來直播介紹私房景點嚴選。蕭美琴說，她要去翻一下以前的老照片，帶黨工旅遊的時候，可以多拍幾張照片介紹一下，有興趣的可以開始報名。

談到首次直播感想，蕭美琴說，「滿有趣的」。她說，因為準備就職典禮，再加上總統蔡英文要確保政策延續，邀請她參與很多會議，這陣子比較忙，但跟網路上的好朋友見面也很有意義，她允諾，未來會在直播再相見。

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至於身分轉換後是否有不習慣，蕭美琴說，過去擔任大使在第一線有相當明確的外交責任，但現在政策議題很廣，她過去10年待在花蓮、4年國外，跟台灣西部有點脫節；她說，最近很認真要多了解台灣社會，但也有點矛盾，因為有維安管制問題，必須取得平衡，這是她還在調適的事情。

節目尾聲，現場點名網友送出僅有一隻的專屬「咪琴熊」，線上近3000名網友紛紛刷起留言，讓蕭美琴直播初體驗直呼有趣，期盼下次再加入直播節目。（編輯：翟思嘉）1130501