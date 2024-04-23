綠委指未完成住戶調查 花縣府：所有權人自行決議

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（中央社記者王揚宇、李先鳳台北23日電）針對花蓮地震，民進黨立委沈伯洋今天說，希望大家持續捐款給衛福部的賑災基金會，而花蓮目前有1900多戶需要協助改建或重建，但是花蓮縣政府遲遲不積極完成住戶意願需求調查，讓整個程序卡住。

對此，花蓮縣府指出，紅單戶分為因涉及公共危險被強制拆除及結構受損戶，被強制拆除的紅單戶如天王星大樓，由政府協助用善款價購災損房地，災民可選擇領賑助金重新開始或參與由災民發起的重建計畫。

花蓮縣政府指出，住戶改建或重建意願調查，就是由所有權人自行討論決議，縣府第一時間針對紅黃單戶進行現有補助方案提出說明，針對這次民間善款較少，也向中央爭取補救助及相關產業振興計畫，盡可能幫災民及花蓮民眾盡快走出地震災害。

沈伯洋在臉書撰文提到，花蓮目前還有1900多戶需要協助改建或重建，但花蓮縣政府不知道什麼原因，遲遲不積極完成住戶意願需求調查，讓整個程序卡住，從3日到現在20天了，還有數棟紅單建築未處理。

沈伯洋說，目前衛生福利部的賑災基金已收到新台幣12多億元的善款，會協助這些住戶進行改建或重建補助，但程序上，必須先完成住戶改建或重建意願調查，才能統整需求後估算出所需金額，送到國土署和賑災基金會討論善款如何使用。

沈伯洋質疑，縣府不積極向住戶說明，還要求住戶必須先簽署中繼住宅意願調查表，才願意協助進行後續程序，甚至強硬地要將災後重建導向蓋組合屋，他不懂如果能改建、重建鋼筋水泥建築，誰想住在組合屋，花蓮縣政府對於組合屋的堅持，實在令人匪夷所思。

花蓮縣政府指出，房屋結構受損的紅單戶，有耐震弱層補強，集合住宅最高補助新台幣450萬元、單一住宅50萬元，集合住宅修繕最高補助300萬元；重建則需負擔拆除及重蓋費用，集合住宅補助拆除30萬元。花蓮縣府指出，由所有權人開會決定，目前已知紅單戶山海觀大樓上週表決通過進行弱層補強。

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至於「中繼安心屋」由花蓮縣府及慈濟基金會協助搭建，花蓮縣府說明，此屬於中長期安置措施，協助災民度過家園重建階段；災民也可選擇領租金補貼，每戶每月8000元至1萬8000元，自行選擇或由縣府媒合租屋處。

除了不動產補助，花蓮縣府指出，希望中央善款基金比照0206、918強震，提供汽機車、水塔及家電等動產補貼，及針對房貸提供利息援助，都是民間善款可補助公部門預算不足的範圍。（編輯：翟思嘉）1130423