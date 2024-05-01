京華城案是否訪談柯文哲 蔣萬安：尊重當事人

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北1日電）台北市議會組成專案小組調查京華城改建案爭議，對於是否支持訪談前台北市長柯文哲，台北市長蔣萬安今天說，尊重議會職權，但也尊重當事人，當事人不一定需要配合。

為釐清柯文哲台北市長任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案決策始末，台北市議會跨黨派議員組成專案小組，調查報告將在3個月內送大會議決。

蔣萬安今天赴議會報告113年度台北市總預算第一次追加（減）預算案並備質詢，國民黨議員楊植斗詢問，議會為調查京華城改建案已組成專案小組，是否支持訪談柯文哲說明或發表意見。

蔣萬安表示，尊重議會職權，希望可以協助釐清真相、還原當時決策過程，但也必須尊重當事人權利，被行政調查的人不一定需要配合。

國民黨議員李明賢關心政風處針對京華城案的調查何時會有結果。蔣萬安說，政風處查到一定階段就會對外界說明，若發現違法疑慮也會送檢調偵辦，且目前檢調已索取會議紀錄等資料，市府全力配合。

政風處長林炤宏補充，會持續與警察機關、廉政署密切聯繫，毋枉毋縱。

林炤宏會前被媒體堵訪時則說，議會有議會的程序，政風處的調查也有政風處的節奏，即便檢調已介入，仍會持續進行。

李明賢再問，京華城案因自創3種容積獎勵項目被監察院糾正，這個做法是否有先例。林炤宏說，目前並沒有查到其餘案例；蔣萬安則說，在被監察院糾正後，都發局已提出精進方案，避免再有類似狀況發生。（編輯：唐聲揚）1130501