春色無邊展看板引爭議 新北安溪國小反映後將覆蓋

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，戶外看板因畫家李石樵作品「橫臥裸婦」引爭議；安溪國小表示，部分家長反應激烈，已代為反映意見，和館方配合的教學活動也正常進行。

李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板，位於安溪國小側門家長接送區對面，引來不少家長抗議，館方也決定4日前以覆蓋畫作方式平息爭議。

安溪國小校長陳淨怡向中央社記者表示，教育是需要時間來循序漸進引導，但這塊看板是上週五無預警出現，校方在放學時才發現，對此畫作突然出現在生活環境中，造成部分家長的反應滿激烈。

她表示，看板就在家長接送區的對面，家長因接送小孩而需駐足的時間較長，也因此，家長情緒的醞釀上比較強；藝術是主觀的，孩子對此呈現方式表達不喜歡態度，這也是可以理解的。

她表示，學校在教育與輔導上是有責無旁貸的責任，周邊環境及生活中議題，也都可以融入課程中。擔心有些學生在欠缺家庭教育輔佐下，可能受看板內容影響，因此，老師們也都很注意孩子們是否有不當偏差行為或認知言語。

她也坦承有些家長會責怪學校未幫小孩把關，學校週一就和老師開會討論並積極處理此事件。只是看板是在學校圍牆外，不在管轄範圍，學校只能蒐集家長意見並代為向館方反映。

她表示，藝術欣賞角度是需要包容不同聲音和族群，學校長久來和館方在搭配教學資源上很和諧，師生每年會在梅樹月時到紀念館進行交流和導覽教學等活動，學校目前和館方配合的教學活動仍正常進行。

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陳淨怡表示，校方對此事採持平的立場，包括這幅「橫臥裸婦」畫作，美展中所有作品都具有近代美術史上相當重要的脈絡，都是非常值得來看的作品。只是展覽主題，不能說要求家長們提升藝術層級來看待，但文字上又讓人想入非非，徒增社區居民不好的觀感。

她強調，雖然看板仍未移除，校方的作息和上下學的動線不會因此有特別改變，畢竟藝術上呈現方式，有人覺得美，可能有些人就是不喜歡，因此，若學生不喜歡，老師已提點學生們經過看板時就快步走開，因為，這也是展現學生對此事的處理態度與方式。（編輯：李錫璋）1130501