李梅樹紀念館李石樵裸婦看板惹議 規劃覆蓋畫作增設說明

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市三峽區李梅樹紀念館「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板引起抗議，館方決定4日前以覆蓋看板畫作方式平息爭議，並增添QR code供掃瞄了解始末。

媒體報導，適逢台陽美術協會成立90週年，李梅樹紀念館以「春色無邊－初代台陽人的春日和鳴」為主題策展，但以「橫臥裸婦」設計的戶外看板屢遭抗議。

館方昨晚在臉書Facebook聲明表示，完全無涉情色的「春色無邊」源自台陽成立宗旨，期望集結眾人心力，進一步普及美術思想，在秋季舉行的官辦美展之外，匯聚民間力量，以台陽展「妝點台灣的春天」。

館方表示，展覽主題是策展之初就先擬訂，不是先選好主視覺畫作再設定展覽，何況「橫臥裸婦」遲至展前約1個月才確定可借展。不是刻意選裸女畫搭配「春色無邊」主題，是這作品具備的代表性及象徵台陽畫家們堅持藝術自主時代精神。

李梅樹基金會執行長李景文今天接受中央社記者採訪表示，目前看板仍未處理，館方仍在思考後續處理方式，但他強調，館方不是要將看板撤除，而是以覆蓋方式將看板上畫作覆蓋，以平息爭議。

他表示，台陽美展在春天舉辦，因此，用春色無邊的活動主題來凸顯不受限制的訴求，爭取過去沒有的自由創作空間，沒想到卻讓抗議電話湧進贊助及輔導單位，還找來民代施壓。

他說，為避免相關單位的電話被打爆，館方一定會趕在5月4日前完成畫作覆蓋，初步規劃，將會在看板畫作覆蓋後增設QR code，供民眾掃瞄，以了解整個策展始末及宗旨。（編輯：方沛清）1130501