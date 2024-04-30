資安市場持續成長 安碁資訊首季每股賺2.03元

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（中央社記者吳家豪台北30日電）資安服務廠安碁資訊今天公布2024年第1季財報，受惠於資安市場持續成長，合併營收達新台幣4.52億元、年增12%，稅後淨利4458萬元、年增16%，營收與獲利連續5年同期維持雙位數成長；每股盈餘2.03元，優於去年同期的1.75元。

安碁資訊發布新聞稿說明，主要營收動能來源除了原有的簽約專案之外，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控案、金融產業評估案。

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安碁資訊指出，隨著勒索軟體即服務（Ransomware as a Service）模式出現後，透過勒索軟體進行網路攻擊事件持續暴增。國內上市櫃企業應該如何防範勒索軟體攻擊造成業務營運中斷，成為資安防護重點之一。

安碁資訊表示，旗下子公司宏碁雲架構（acer eDC）2002年與美國SunGard進行異地備援技術合作，將異地備援機制落實應用在政府機關、金融產業與其他企業。近年來因應企業上雲的服務需求，推出雲端備援、備份、加密分持解決方案，將備份、備援自地端延伸至雲端，強化企業在數位安全的韌性。（編輯：楊凱翔）1130430