更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新店青潭遭人私蓋廁所、傾倒垃圾 市府查報裁罰

2024/5/1 21:24（5/1 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新店青潭是大台北地區愛好游泳及各大水上救生團體常訓場域，日前疑遭人傾倒垃圾及棄置水泥等，周邊還被私蓋廁所。新北市府日前獲報隨即派員前往取締開罰，1日也調派廠商代為清除水泥。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月1日
新北市新店青潭是大台北地區愛好游泳及各大水上救生團體常訓場域，日前疑遭人傾倒垃圾及棄置水泥等，周邊還被私蓋廁所。新北市府日前獲報隨即派員前往取締開罰，1日也調派廠商代為清除水泥。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北1日電）新店青潭周邊常有人去游泳，新北市政府日前接獲檢舉，現場有人私蓋廁所還傾倒垃圾及棄置大量預拌水泥，市府日前派員前往取締開罰，並於今天調派廠商代為清除水泥。

國民黨新北市議員劉哲彰日前在議會質詢指出，新店青潭是大台北地區愛好游泳及各大水上救生團體常訓的場域，他質疑4月15日起遭人傾倒垃圾及棄置水泥。

他表示，更離譜的是有人未經申請，就逕行私蓋廁所，不僅造成施工現場髒亂，更擔心未來廁所的污水也可能直接排入青潭，將嚴重破壞環境。

水利局長宋德仁答詢表示，現場是由水利署第10河川分署管轄，但水利局可代為查報取締及裁罰，將會立即派員去查報了解。

高灘地工程管理處長張修銘向中央社記者表示，18日就接到檢舉並派人查察，當場就勒令施工的業者停工，以及對僱工私蓋廁所的行為人開罰，除要求10天內清除雜物及復原外，並依違反水利法開罰，可處新台幣25萬元以上、500萬元以下罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，高灘處29日到場複查確認沙發等雜物垃圾都已清除完成，但因現場棄置的預拌水泥已硬化，行為人稱無法自行清除，因此，高灘處同意代為清除，但由行為人支付相關費用，今天就已調廠商進場敲除水泥，還派了2台卡車才完成廢棄水泥的清運。

他表示，後續除第10河川分署會派員巡河外，高灘處也會派員巡邏，以維護新店溪上下游的沿岸環境清潔。（編輯：李錫璋）1130501

#宋德仁
#水利局長
#高灘處
#新北市
#新店
#劉哲彰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.24