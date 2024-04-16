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新北：全市12礫間處理場 每天淨水達22座泳池量

2024/4/16 11:54
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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市水利局表示，經多年努力，全市礫間處理場已達12座，主要分布於大漢溪及新店溪等流域，每天總處理污水的水量可達4萬5000噸，相當於22座標準游泳池的水量。

水利局今天發布新聞稿表示，截至113年3月底，新北市污水下水管接管戶數已達121萬804戶，接管率達72.18%，但仍須輔以礫間處理污水，以採多元化的污水處理方式。

水利局表示，市府在大漢溪及新店溪等流域設置礫間處理場，目前全市已達12座礫間處理場，每天總處理污水的水量約4萬5000噸，相當於22座標準游泳池的水量。全年可達1620萬噸，相當於每年處理8000座標準游泳池的水量。

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水利局局長宋德仁說，礫間處理利用接觸曝氣氧化法來達到淨化水質的效果，一開始污水中的污染物會被礫石表面具黏性的生物膜「吸附」，接著污水中溶解性有機物被微生物攝取「分解」成無害的無機物，經過這一系列「吸附」及「分解」作用，就可以讓原本受污染的混濁骯髒原水，搖身一變為乾淨透明的放流水。

他表示，區域排水進入河川前，藉由礫間曝氣或接觸氧化等現地處理後再放流，讓民眾至高灘地和河邊遊憩時能感受到河川變乾淨，水中魚蝦變豐富、水鳥更常現蹤於河川中覓食，發揮改善河川水質的功用。（編輯：李錫璋）1130416

#大漢溪
#宋德仁
#新店溪
#新北市水利局
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