不婚不等於孤老一生 打造自己的幸福人生【書摘】

（中央社網站）網路上各種靠北婚姻文是否曾讓你反思：婚姻真的是人生必需品嗎？單身人口愈來愈多，這個社會卻還在恐嚇你「沒結婚是你眼光太高、不結婚就等著孤老一生」。如果你不太想結婚，卻對獨自生活有點不安，不知道從食行住行到身心安頓到底需要做哪些準備，才能安度屬於自己的幸福生活，不妨參考韓國「不婚女性生活共同體」的心得。

「不婚女性生活共同體」是由「選擇不結婚」的女性組成，透過舉辦各種活動，探討、分享不婚族生活點滴，並出版《我獨自生活》。這本書從宏觀角度探討社會如何對待不婚現象，然後轉向微觀，介紹不婚個案，以及過好「單人家庭」生活的必備條件，大至財務規劃、保險稅務、如何找到適合獨自生活的房子，小到從打掃到修繕的生活庶務，以及如何面對外界雜音，做好身心準備。

作者群知道「不婚」在韓國並不是被廣泛接受的選項，也無意提倡或宣揚不婚，只是對他們來說，不結婚的生活再自然不過，希望透過出書分享經驗，讓社會接納多元的生活方式，也給還在猶豫著是否要選擇不婚的人帶來勇氣。中央社取得授權，與您分享部分內容。首先，先來看看現在的您能不能過好不婚生活。

（時報出版提供）

避開那些讓人不快的關心 偶爾也反擊回去

我不是一開始就決定不婚我們迄今都在思考如何處理憂鬱、孤獨等情緒，尋找解決方法，並了解如何找出適合自己的事，以度過幸福的生活。現在，我們能更深入審視不婚生活中會遇見的各種情緒了。獨自一人的生活可能平靜無波，也可能因外部的小挫折而產生波濤。要過不婚生活，必須懂得適當地避開外界的意外困擾，偶爾還需要學會反擊技巧。

你可能會想「啊，不婚生活真是充滿挑戰」，但除非社會觀念像魔法般一夜改變，否則我們只能接受現實。

要怎麼樣才能不那麼累地解決這件累人的事呢？當聽到有人不經思考說出的話，讓人感到厭煩、煩躁與倦膩。你現在腦海中也想起了一些話吧。那麼請思考一下，那些人為什麼總是沒有惡意地（假設他們沒有惡意）對他人說出那種話呢？

我並不是一出生就決定不婚的，反而在20歲時，我相信總有一天我會結婚。某一天，當我宣布要不婚時，身邊的人都感到詫異，許多人打著「為我好」的旗號說出傷人的話。我試過用各種方式來回應無數的偏見和無禮，有時自嘲、用笑容帶過或選擇不回答。但無論我怎麼處理，內心的傷痛越來越深。

直到某一天，當我回答那些無禮但無意傷害我的問題時，突然產生了疑問。為什麼我一直讓那些根本不了解我真正想法的人影響我，還不斷為自己解釋呢？我對我的人生感到很滿足，而且現在變得更幸福、更堅定，我可以自信地說：「我現在終於找到了我人生的方向！」我有必要向他們解釋、回答問題嗎？他們是抱持什麼信念與想法，才如此關心別人的生活，不停發表無禮的言論呢？他們其實並不想要答案吧。

確切地說，他們並不是真心關心我們。常常展現這種言行的人，若真心關心不婚人士，應該先了解社會是如何塑造不婚人士的不良形象，並將之汙名化，排除在政策對象之外。此外，他們應該對不婚人士所承擔的風險和不公正產生共鳴和憤怒。

他們卻將不婚人士貼上「怪咖」的標籤，並逼迫他們做出與自己相同的選擇，打著「愛你」的名義，按照自己的標準評斷別人，如果對方不聽勸，就將其視為傻瓜。這樣一來，不加思索行動的人會更多，對他人的生活指手畫腳，並發表否定的言論。我們反而應該對那些公開展現真實內心的人感到遺憾。

即使明白這個道理，每次聽到傷人的話仍難以不受影響地說：「即使你扔出的石頭打亂我內心的平靜，但我還是要保持冷靜。」我們也不能每逢節日就製作網路流傳的嘮叨價目表 。

我假想了幾種情況，把結婚主義者分成三種例子。讓我們一起練習看看，把你的應對方式填入空格。

［案例1］

金討厭：說不結婚的人最後都會先結的。

金不婚：我以後也不打算結婚。

金討厭：那是因為你還沒遇到好對象，你太小了，還不懂人情事故才會這樣說。

金不婚：？

［案例2］

朴八婆：家人是最棒的，所以一定要快點結婚啊。

金不婚：我不打算結婚。

朴八婆：要是以後老了、病了，又沒有家人，你會孤老一生！要有另一半和子女才有人照顧你啊！

金不婚：？

［案例3］

李胡說：不婚小姐，你真的不想結婚？

金不婚：是啊。李胡說：一個人過的人都很自私，只想自己過好日子，享受稅金優惠。我們的下一代都得撫養獨居老人了。

金不婚：？

是否已經看得頭痛又厭倦？遇到這種情況，你會怎麼回應？每次都笑著轉移話題嗎？那麼對方永遠不知道自己造成了他人的不舒服，下次照樣會繼續說出無禮言行。如果有條不紊地說明，讓他再也問不出這種問題，這樣當然會很痛快，然而從我們生活的社會對話特性來看，這種對話往往會讓認真回答的你被視為太敏感的人。

面對這種情況，我建議你反問對方相同的問題。這是個不錯的方法，既不會讓你感到被動和沮喪，又不會影響到社交生活。

讓我們再看一次：

［案例1］

金討厭：說不結婚的人最後都會先結的。

金不婚：我以後也不打算結婚。

金討厭：那是因為你還沒遇到好對象，你太小了，還不懂人情事故才會這樣說。

金不婚：什麼才是好對象？／看來你那個討厭的另一半是很棒的人啊？／（假設對方未婚）所以你還在等那種人嗎？

［案例2］

朴八婆：家人是最棒的，所以一定要快點結婚啊。

金不婚：我不打算結婚。朴八婆：要是以後老了、病了，又沒有家人，你會孤老一生！要有另一半和子女才有人照顧你啊！

金不婚：你身邊的例子都這樣嗎？有人生病時，另一半都會無微不至地照顧嗎？（實際上，配偶得重病時，離婚率會增加）

［案例3］

李胡說：不婚小姐，你真的不想結婚？

金不婚：是啊。

李胡說：一個人過的人都很自私，只想自己過好日子，享受稅金優惠。我們的下一代都得撫養獨居老人了。

金不婚：單人家庭能享受很多稅金優惠嗎？有哪些優惠呢？

可能有人會覺得「哎，這種回答未免太不痛不癢了吧」，但我們也不可能每次都予以痛擊。一開始對方可能會咬緊牙關地回答問題，但要是他每次都問這種無禮的問題，自己也會難以應付。我們的目的是減少對方說出無禮言語的次數，所以，請繼續反問吧。

在別人問你「你是不婚主義者嗎」前，不必刻意向人宣傳。我們只是選擇了不婚的生活方式，並不需要向他人證明或解釋。這並不是隱瞞，而是沒必要，也不必讓自己陷入無謂的麻煩，或強迫自己去解釋讓對方理解。與其不斷重複這樣的過程，倒不如思考一下自己為何這樣在乎對方的理解，以及為什麼對方的話讓我不開心。在生活中展現自己的價值觀，與希望他人認可我們的每個行動是兩回事。

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假如有人問你「為什麼不結婚」、「你不懂婚姻的樂趣」，你可以坦然展示你的生活，無需迴避。你可以回答「我正在努力經營生活，並期許更精采的未來」、「我現在過得很開心，有很多好朋友，一個人也很快樂很忙碌」。這樣就足夠了。但假如對方再問「以後不會孤單嗎？」你可以回答前面的內容，或是反問對方「結婚就不會孤單了嗎？」因為一切都起源於對方的偏見，與其直接回答，不如透過反問讓對方自行思考。當然也有人不懂得察言觀色或壓根不想思考，那麼有時比起追求效率與勝利的對話，應該進行有經濟效益的對話。你可以忽略他們的話。他們可能受到長期以來的習慣影響，無法擺脫「只有結婚才能幸福」、「只有結婚才算融入社會」的思維框架。你可以視之為「那個人就是這樣的」，然後拋在腦後。

最重要的是，面對社會上的偏見和評價，你要毫無掩飾地如實表達自己的想法。為了做到這一點，你要充分了解自己，接受並理解自己的一切。唯有如此，你的內心才會安定。不管你是已經在過不婚生活、剛決定不婚，或正在考慮不婚，都要對自己的選擇充滿信心。請相信自己，善待自己，在他人試圖侵犯你的底線時，堅定地站在自己的立場上，不要把掌控你心情和人生抉擇的權力交給別人。你的人生由你主宰。（書摘由時報出版提供；編輯：林品妤）1140620