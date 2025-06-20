淡水火警釀1死1傷疑製毒 士檢聲押禁見2男

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）新北市淡水區1處民宅起火釀1死1傷，警方現場查出爆裂的瓦斯鋼瓶及第二級毒品「依托咪酯」，並查出2名涉案男子駕車逃逸。士檢昨天深夜依過失致死、製毒罪等聲押禁見2人。

士林地檢署表示，陳姓男子與郭姓男子涉犯刑法竊盜、失火、過失致死及違反毒品危害防制條例製造第二級毒品罪等，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞、逃亡，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，18日晚間，淡水忠愛街1處2層樓建物起火，消防人員在2樓發現24歲林姓男子焦屍，屋內留有爆裂瓦斯鋼瓶及第二級毒品「 依托咪酯 依托咪酯小百科 依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 」。另於1樓發現雙腳灼傷的27歲陳姓男子，當場送醫急救。

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警方追查，26歲陳姓男子與27歲郭姓男子於火警發生後竊車逃離，隨即於三芝區將2人逮捕到案。調查發現，4人事發前均在2樓，3名生還者說詞避重就輕，受傷陳男供稱剛上樓即發生火警，2名男子則稱當時在2樓客廳打遊戲。

警方已對2名男子採尿送驗，警詢後依相關罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。（編輯：李淑華）1140620