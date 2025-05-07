毒駕男撞康橋單車隊釀7傷 彰檢起訴從重求刑10年

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣蕭姓男子毒駕衝撞康橋國際學校環島自行車隊，致7名學生受傷，彰檢偵結，依涉犯服用毒品駕駛動力交通工具致人重傷、過失傷害等罪嫌提起公訴，從重求處10年徒刑。

康橋國際學校秀岡校區4月14日展開單車環台活動，4月22日上午10時許行經彰化埤頭鄉彰水路三段，遭41歲蕭男駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及蕭男受傷送醫；其中1名少年重傷，昏迷指數曾一度低至指數3。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿指出，彰化縣警察局北斗分局查獲肇事車輛上疑有毒品及施用器具後，立即將毒品送驗；地檢署獲報指派檢察官鄭文正指揮偵辦，查明蕭男是否有毒駕嫌疑，並聲押禁見獲准，同時追查毒品來源。

警方採集蕭男尿液及血液以最速件鑑驗，結果分別呈現高濃度嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命、 依托咪酯 依托咪酯小百科 依托咪酯（Etomidate）醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見於摻入電子煙油中，俗稱睡眠煙彈，上頭煙。 資料來源：台灣高等檢察署 看更多 關閉 及其代謝物等一、二級毒品陽性反應。

檢警調查，蕭男從4月21日晚間10時許，混合施用一級毒品海洛因與第二級毒品甲基安非他命。

4月22日上午8時許，蕭男又以加熱電子煙方式，施用向59歲陳男購得含第二級毒品依托咪酯成分電子煙彈，已達不能安全駕駛狀態；上午9時許，蕭男開車上路，因體內毒品作用已讓他無法安全駕駛，行經彰水路三段時，高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道車隊。

檢警溯源查獲涉嫌販毒給蕭男的陳姓男子，聲請羈押禁見獲准；蕭男涉施用毒品部分，另案偵辦。

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檢察官認為，蕭男從民國92年起即有施用毒品紀錄，多次入監服刑，出獄後仍持續施用毒品，又於施用毒品後犯下此案，致多名學生及家屬受有身體、精神重大痛苦，且屬累犯，無從寬貸，依犯服用毒品駕駛動力交通工具致人重傷、過失傷害等罪嫌提起公訴，請求法院從重量處有期徒刑10年。

此外，陳男涉犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品依托咪酯、幫助施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命等罪嫌，求處有期徒刑12年。（編輯：陳仁華）1140507

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，4月22日上午行經彰化縣埤頭鄉時，7學生遭逆向車撞擊受傷。（民眾提供）

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