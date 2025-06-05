台灣史上最大安毒走私 主嫌供出共犯無期改判17年

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）刑事局112年破獲台灣史上最大宗安非他命走私案，查扣市價23億元的1噸多安毒，李姓主嫌一審原判無期徒刑，但高雄高分院今天依李男供出共犯，改判17年，全案仍可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午指出，李姓主嫌一審原被判處無期徒刑，褫奪公權終身，但他在二審審理期間具狀供出共犯，經高雄地檢署檢察官啟動偵查查獲，據此依毒品等罪從輕改判17年，褫奪公權5年，全案可上訴。

此外，印尼籍船長一審原被判決無罪，但二審法官認為在走私過程中，印尼籍船長有接獲柯姓共犯指示要求更改船名，關閉船舶定位系統，甚至目睹大副有操作吊車從小船吊掛5大袋不明東西上船。依一般智慮健全之人，均足以判斷柯男等人在從事違法行為，因此有運毒不確定犯意，據此改判有期徒刑4年，並於刑期執行完畢或假釋後驅逐出境，可上訴。

全案起於，刑事局偵查第三大隊民國112年2月接獲線報，有運毒集團擬從高雄港走私大量毒品入境，經密集跟監蒐證，掌握運毒集團成員於8月4日出境，待其8月7日返台之際，立即動員30多名警力至高雄港58號管制站前攔截圍捕運毒車隊。

專案小組率先逮捕陸地運毒負責人68歲葉姓男子、運毒司機20歲柯姓男子和共犯33歲鄭姓男子，並於柯男貨車上查獲安非他命毛重1公噸201公斤、愷他命毛重119.9公斤，走私集團利用垃圾太空袋和茶葉袋分層包裹、偽裝毒品，企圖躲避查緝。

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緊接著，專案小組也針對運毒貨輪執行查緝，查獲海上運毒負責人22歲柯姓男子、共犯41歲陳姓男子、印尼籍的R姓運毒船長和L姓船員；同日，再循線拘提幕後金主51歲李姓男子到案。另查扣現金新台幣515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘、運毒車輛2輛等證物。

刑事局指出，此案為台灣史上最大宗安非他命走私毒品案，初估本案毒品市價約達23.6億元，可供400萬人吸食。（編輯：謝雅竹）1140605

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