高雄租屋藏毒值千萬如「毒品百貨商店」 45歲女收押

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（中央社記者張已亷高雄8日電）陳姓女子涉嫌販毒遭檢警鎖定，位在高雄路竹區租屋處日前遭搜索，查獲多種類、市值約新台幣1000萬元毒品，屋內如同「毒品百貨商店」，陳女訊後遭橋檢聲押獲准。

海巡署偵防分署台南查緝隊今天發布新聞稿指出，45歲陳女與46歲曾姓男子在高雄路竹區某處租屋，陳女涉嫌販賣安非他命、依托咪酯等毒品，租屋處5日遭專案小組搜索，曾男還關閉鐵捲門試圖阻止查緝，仍被海巡、警方與消防人員聯手破門進入。

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橋頭地檢署表示，專案小組在屋內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等各式毒品近8公斤、市值約1000萬元，並扣得封裝機、加熱鍋、電子秤等依托咪酯製毒工具一批，及點鈔機、模擬槍（含彈匣）與子彈、現金18萬多元犯罪所得等證物。

檢方表示，此次扣案毒品種類繁多，宛如「毒品百貨商店」，並有製毒各種器具，顯見經營規模不小，檢察官訊後認為陳女涉嫌製造第二級毒品等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准，至於曾男及43歲謝姓藥腳則無保請回。（編輯：陳仁華）1140508