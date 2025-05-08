加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總統：紀念歐戰勝利具3意義 姑息只會讓侵略者食髓知味
首頁 / 社會

高雄租屋藏毒值千萬如「毒品百貨商店」 45歲女收押

2025/5/8 11:41（5/8 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
45歲陳姓女子涉嫌販毒遭檢警鎖定，專案小組日前至位在高雄路竹區的租屋處搜索，查獲多種類、市值約新台幣1000萬元毒品。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月8日
45歲陳姓女子涉嫌販毒遭檢警鎖定，專案小組日前至位在高雄路竹區的租屋處搜索，查獲多種類、市值約新台幣1000萬元毒品。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）陳姓女子涉嫌販毒遭檢警鎖定，位在高雄路竹區租屋處日前遭搜索，查獲多種類、市值約新台幣1000萬元毒品，屋內如同「毒品百貨商店」，陳女訊後遭橋檢聲押獲准。

海巡署偵防分署台南查緝隊今天發布新聞稿指出，45歲陳女與46歲曾姓男子在高雄路竹區某處租屋，陳女涉嫌販賣安非他命、依托咪酯等毒品，租屋處5日遭專案小組搜索，曾男還關閉鐵捲門試圖阻止查緝，仍被海巡、警方與消防人員聯手破門進入。

google news透過 Google News追蹤中央社

橋頭地檢署表示，專案小組在屋內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品大麻、安非他命及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等各式毒品近8公斤、市值約1000萬元，並扣得封裝機、加熱鍋、電子秤等依托咪酯製毒工具一批，及點鈔機、模擬槍（含彈匣）與子彈、現金18萬多元犯罪所得等證物。

檢方表示，此次扣案毒品種類繁多，宛如「毒品百貨商店」，並有製毒各種器具，顯見經營規模不小，檢察官訊後認為陳女涉嫌製造第二級毒品等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准，至於曾男及43歲謝姓藥腳則無保請回。（編輯：陳仁華）1140508

#橋頭地檢署
#橋檢
#海巡署
#路竹區
#喪屍煙彈
#依托咪酯
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：