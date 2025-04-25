烏來山區製毒市價近2億元 4人被起訴遭求重刑

有毒品前科鄭姓男子招募3名男子加入製毒集團，在新北市烏來山區製造愷他命，市價近新台幣2億元。北檢今天依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例起訴4人。（中央社檔案照片）

中央社「一手新聞」 app