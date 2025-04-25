烏來山區製毒市價近2億元 4人被起訴遭求重刑
2025/4/25 15:56（4/25 16:23 更新）
（中央社記者林長順台北25日電）有毒品前科鄭姓男子招募3名男子加入製毒集團，在新北市烏來山區製造愷他命，市價近新台幣2億元。北檢今天依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例起訴4人，請法官從重量刑。
檢方表示，鄭姓男子去年聯繫高姓男子協助尋找偏僻山區以利製毒，高姓男子找到陳姓男子管理的烏來房舍供集團製毒，鄭姓男子等進駐後開始製造愷他命。
台灣台北地方檢察署去年12月指揮法務部調查局台北市調查處等兵分多路搜索，約談鄭姓男子等到案，查扣愷他命成品、半成品等證物。
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檢方說，假釋中的鄭姓男子有製造毒品前科，竟組織製毒集團，花費幾天就製成大量毒品，精純程度顯非一般平常技術、器材能製成，足見犯罪情節實屬重大。
檢方表示，鄭姓男子等知道製成毒品如果流入市面，足以沉重打擊與危害社會治安、國民健康，惡性非輕，犯後態度不佳，請法院從重量刑。（編輯：李明宗）1140425
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