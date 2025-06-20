伊朗飛彈襲擊 以色列南部醫院數十人傷

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（中央社以色列俾什巴19日綜合外電報導）以色列南部索羅卡醫學中心（Soroka Medical Center）今天遭伊朗飛彈襲擊，造成數十人受傷，醫院地板遍布碎玻璃與一堆堆瓦礫。

路透社報導，這座服務南部約100萬人口的重要公立醫院在這次襲擊中嚴重受損，多個病房全毀，碎片散落停車場與周邊人行道。

在廚房工作的赫瑞（Nissim Huri）表示：「從聲音就能判斷這次非比尋常，與以往我們看到的任何情況都不一樣。」他在襲擊發生時躲進混凝土避難所。

赫瑞說，「真的很可怕」，並描述她從避難所出來後看到的是「完全毀壞」的景象。

以色列13日對伊朗發動空襲，稱這是為了阻止伊朗發展核武的先發制人攻擊，伊朗則否認有發展核武計畫，並對以色列展開報復性反擊。

醫院人員表示，爆炸威力之大，將他們震倒在地。今天下午，他們坐在醫院庭院裡反覆觀看濃煙直竄天際的影片。

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以色列衛生部指出，這次襲擊造成71人受傷，大多數是在逃難時受到輕傷或恐慌發作。醫院人員緊急疏散病患，並封鎖受損區域。

以色列衛生部透過聲明表示，受損建築物裡的患者在攻擊發生前幾個小時，就已被帶往一處地下設施。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140620