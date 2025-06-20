11縣市高溫上看逾36度 吳德榮：6月底前梅雨鋒面無南下機率

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）氣象署今天發布高溫資訊，大台北等11縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

天氣晴朗炎熱，中央氣象署上午發布高溫資訊，新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣白天為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，而台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，6月底前南方氣團偏強，「梅雨鋒面」已無南下的機率。

他說，系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天西北太平洋在關島北方海面的「熱帶擾動」發展機率較高（熱帶低壓最高達70%，達輕颱僅在20%以下），但其路徑為向北轉後迅速遠離。南海至巴士海峽一帶的「熱帶擾動」發展機率較低（熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下，幾無輕颱侵擾台灣的機率）。

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吳德榮表示，台灣今天至29日在暖氣團內，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，而山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，有局部較大雨勢。

氣溫部分，吳德榮指出，預估北部23至36度，中部22至36度，南部23至37度，東部22至35度。（編輯：李淑華）1140620