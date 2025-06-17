夏至腳步近將熱到立秋 中醫師提日常養生4心法

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）日頭赤焱焱，衛福部統計，6月至今已有327人次熱傷害就醫。中醫師提醒，夏至後將一路熱到立秋，除清淡飲食、充足水分，尤其要少喝冰品，運動應選擇清晨或傍晚等涼爽時段，避免中暑。

6月21日就是24節氣中的夏至，執業中醫診所醫師王維瀚今天透過新聞稿指出，夏至是整年中陽氣最盛的一天，氣溫將一路熱到立秋（8月7日）。

王維瀚表示，夏至後炎熱高溫常導致食慾不振、心煩氣躁、頭昏腦脹、倦怠乏力等，體溫隨著環境氣溫升高，心跳也相對較快，若長時間處於高溫又大量流汗、水分攝取不足情況，就會增加心臟負擔，提高心血管疾病風險。

夏至的日常養生重點，王維瀚說明，首先是清淡飲食，避免易上火食物，如烤炸辣等油膩、辛辣食物；同時要多補充水分，維持身體水分平衡。

他特別強調，天氣一熱很多人習慣吃喝冰涼的食物降溫，但吃冰當下會使毛細孔關閉，讓人體散熱更加困難，導致吃冰越吃越燥熱，且冰品、冰飲很多都加糖，攝取過多熱量也使得身體更燥。

如果是有運動習慣或想運動的民眾，王維瀚建議，應選擇清晨或傍晚等涼爽時段運動，避免中暑。

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此外，衛生福利部今天公布最新熱傷害統計，6月1日至16日期間，總計327人次熱傷害就診。國民健康署提醒，民眾應注意熱傷害警訊，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，必要時應儘速就醫，尋求專業協助。

衛福部統計熱傷害定義，包含熱及光的影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽分缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定的熱影響、熱及光的影響；還有過熱，如氣候過熱所致的意外事故、人為因素過熱所致的意外事故、過熱所致的意外事故等。（編輯：張雅淨）1140617