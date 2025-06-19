蔣萬安訪巴黎：將讓世界看到台北

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（中央社記者葉臻桃園機場19日電）台北市長蔣萬安今天率團出訪法國巴黎。他行前表示，此行將拜會法國參議院，與參議院外交暨國防委員會副主席再次見面，強調會把握機會「讓世界看到台北，讓台北走進世界」。

蔣萬安受邀出席「市長峰會：從巴黎到貝倫—全球氣候行動十週年」（Summit of Mayors: From Paris to Belém: 10 Years of Global Action for Climate）活動，今天起至25日率領市府代表團赴巴黎。訪團晚間在桃園國際機場搭乘長榮航空BR87班機離境。

蔣萬安於行前接受媒體聯訪表示，巴黎協定的簽署於今年屆滿10週年，這個協定是全球在推動環境治理、淨零碳排非常重要、關鍵的指標。台北市非常榮幸能夠受邀參與，也非常高興是唯一受邀並且參與的亞洲城市，在現場也會分享台北市在環境治理、淨零碳排、綠色運輸等具體成果。

蔣萬安說，除了參加城市峰會以外，也會到巴黎進行市政參訪及考察，同時拜會一些國際友人，除了許多全球重要城市的市長，另一方面也會拜會法國參議院，與參議院外交暨國防委員會副主席再次見面。

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蔣萬安也說，希望藉由重要的場合宣傳、行銷台北，不管是介紹台北的文化、藝術、環境治理的具體成果，以及領先全球的相關科技產業，一定會把握這個機會，讓世界看到台北，讓台北走進世界。

針對這趟旅程期間剛好國民黨部有一些反大罷免的活動，沒能夠參加會不會遺憾？蔣萬安表示，此行是很重要的城市峰會，很早就已經安排，25日就會回到台北，這段期間都會隨時跟市府團隊、跟台北保持聯繫。（編輯：何宏儒）1140619