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新北新莊中港光雕逾15萬人次參觀 展期延至3/31

2024/3/20 19:22
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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市新莊中港光雕自1日開展以來已突破15萬人次參觀，新北市政府水利局宣布，光雕展延長1週至3月31日，讓民眾可以繼續回訪。

新北市府水利局今天透過新聞稿表示，新莊中港大排光雕展1日於新莊中港廣場登場，今年主題「幸福新北 戀戀中港」，規劃「守護愛情」「愛情運河」「愛情啟航」「月光戀人」「愛的迫降」與「愛情鞦韆」6個主題區域，沿河廊可看到浪漫燈飾結合沉浸式光雕投影，沿線陸橋也打造成愛情運河。

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新北水利局長宋德仁表示，中港大排光雕展演今年已邁入第4年，累積參觀人次屢創新高，藉6大主題展區與浪漫光雕作品，吸引民眾參觀，3月14日晚上舉辦的白色情人節快閃活動更是反應熱烈。

新北水利局說，光雕展演加碼延長至3月31日，每晚6時至10時點燈，民眾可搭乘捷運至環狀線幸福站，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；或搭公車99、299路至財元廣場步行約2分鐘即可抵達。（編輯：李錫璋）1130320

#宋德仁
#新北市
#新莊
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