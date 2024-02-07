新北板橋土城污水接管 春節前再增2800戶

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北市政府水利局今天說，板橋地區污水下水道相關工程111年開工，目前進度超前達4成，預計農曆年前可完成板橋、土城2800戶接管。

新北水利局今天說，「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標（支（分）管及用戶接管）」111年10月開工，目前工程進度超前達4成，正在進行板橋溪頭街工作井立坑及土城長風里周邊用戶接管作業。

水利局長宋德仁說，板橋長江路一段與溪頭街間共330戶，過去因長江路一段地底下多為台電特高壓及低壓管線，另還有雨水箱涵、自來水管及瓦斯管線等，因此無法布設污水管線，經重新研議施工路徑，改採溪頭街往長江路一段105巷布設管線至環河西路四段，目前已完成設置工作井。

宋德仁表示，預計農曆年後進行地下管線推進，並陸續召開後巷說明會及逐戶訪談作業，讓住戶順利配合工程，優化環境品質。

宋德仁說，另位於土城長風里的737戶國宅，是由眷村改建，施工團隊調查排水及確認後巷施工後，自去年11月進場施工，協調中華新城社區進行內部改管作業，預計農曆年前這一帶污水管線可全數完工。

水利局表示，新北各區污水工程階段完成後，就會撤收工程機具材料、修復路面，以維護用路安全。（編輯：李錫璋）1130207