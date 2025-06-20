綠疑黃國昌播偵訊示範帶違法 提案送紀律委員會

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民眾黨立委黃國昌質詢時播放偵訊音檔「示範帶」，引發爭議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，黃國昌的惡意行為傷害國會形象，應予以嚴厲譴責，民進黨團在立法院會提案，建請院會將黃國昌移送紀律委員會，請紀律委員會從重處分。

黃國昌16日在立院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放疑似偵訊音檔，他事後說明是「示範帶」，引起外界討論。

對此，吳思瑤上午在立法院接受媒體聯訪表示，民進黨團書記長陳培瑜今天凌晨3時就在立法院議場前排隊，待議場大門一開遞案，包括要將黃國昌移送紀律委員會的提案，但如果院會又被藍白封殺，就是國民黨護航黃國昌知法玩法的行為。

民進黨團提案指出，黃國昌於質詢中未說明錄音檔來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。無論錄音檔案為真實偵訊錄音的節錄內容或是所謂的示範帶，於國會殿堂公開質疑檢察官有不正訊問情形，恐造成外界錯誤聯想與矚目個案相關，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

民進黨團指出，倘若以偽造或變造的方式製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，也可能構成「行使偽造、變造文書」等罪責。

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民進黨團表示，立委利用言論免責權，企圖藉國會質詢以政治力量干擾及影響審判中個案，已為社會所不容，甚且播放虛構的「示範帶」散布錯假及虛偽不實資訊，為民眾做了最壞的示範。

民進黨團指出，黃國昌的惡意行為除涉及違反刑法及個人資料保護法外，也有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，應予以嚴厲譴責，建請院會將黃國昌移送紀律委員會，請紀律委員會予以從重處分。（編輯：萬淑彰）1140620