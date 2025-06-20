北市警涉請託2國道警銷罰單 3人交保

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（中央社記者林長順台北20日電）松山警分局陳姓員警涉嫌收賄包庇應召業者，去年北檢搜索約談後交保；另查陳男涉嫌幫友人查個資、找2名國道員警銷罰單，今天約談陳男等3名員警，訊後諭令3人10萬至15萬元交保。

檢調接獲檢舉，陳男自民國106年至113年間涉嫌以收賄及以不作為方式包庇應召業者，另涉嫌接受退休員警邱姓男子請託，協助車行及保母業者陳姓女子，透過警政系統查詢車籍資料及應徵保母的前科紀錄。台北地檢署去年約談陳男到案，訊後諭令陳男以新台幣50萬元交保。

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另外，檢方獲報，陳男於112年間涉嫌協助2名友人透過警政系統非法查詢個資；國道公路警察局自清也發現陳男於113年間涉嫌請託國道警艾姓、何姓員警銷除友人交通罰單。

北檢昨天指揮警調展開搜索，並約談陳男等6名被告、3名證人。檢察官訊後，今天凌晨諭令陳男、艾男15萬元交保，何男10萬元交保，其餘請回。全案朝貪污治罪條例圖利罪及個人資料保護法等罪嫌偵辦。（編輯：李淑華）1140620