陶晶瑩當虎姑婆主持兒童節目 笑喊：我吃素的

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（中央社記者洪素津台北1日電）陶晶瑩在兒童流行音樂節目「虎姑婆和他的朋友」身兼監製和主持人，節目中她是披上粉紅虎皮的虎姑婆，以聊天方式陪伴小孩面對恐懼，「我這個虎姑婆是吃素的、很愛減肥。」

陶晶瑩徹底顛覆傳統虎姑婆又黑又恐怖的形象，希望自己詮釋的虎姑婆能當孩子朋友、聽他們說話，「我這個虎姑婆是吃素的、很愛減肥，但半夜太餓就爬起來啃蔬菜條，結果人家以為我在啃小朋友的手指。」

節目中孩子們年紀比較大，能完整說出自己的感受，陶晶瑩也說：「我很感謝他們信任我，很專注聽我說話也專注地表達，這是我錄這個節目最大的禮物。」

「虎姑婆和他的朋友」首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，邀集9組虎姑婆的音樂友人為孩子們打造出9首以世界民謠為基底的流行歌曲，首集來賓品冠透過改編英文老歌「Oh! Susanna」創作成「你好，緊張」一曲，鼓勵孩子們面對與處理緊張情緒。

其餘8組歌手包含旺福樂團、葛西瓦、黃韻玲、徐若瑄、許哲珮、羅文裕、陳建瑋與首次以個人身分參與創作與演出的小威陸續登場，陪伴孩子每個週六時光。

「虎姑婆和他的朋友」總共9集，每集15分鐘，每週六下午5時於MyVideo、MOMO親子台與momo mini Youtube頻道首播。（編輯：龍柏安）1130501