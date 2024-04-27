陶晶瑩跨足兒少節目 吃素虎姑婆傾聽孩子的聲音

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）藝人陶晶瑩出道多年首度主持兒少節目，「虎姑婆和他的朋友」挑戰跨世代溝通技巧，同時顛覆「虎姑婆」可怕形象讓牠改吃素，陶晶瑩表示，我們對孩子有責任，也需要花更多時間傾聽他們的聲音。

由富邦文教基金會推出的「虎姑婆與他的朋友」節目，今天在台北流行音樂中心文化館舉行發布記者會，包括文化部常務次長徐宜君、文策院董事長蔡嘉駿、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、藝人陶晶瑩，以及參與節目的歌手包括品冠、許哲珮、旺福等人出席。

徐宜君致詞表示，文化部從2018年開始協助兒少節目製作，但覺得投入的資源還是太少，希望未來有更多元的節目可以提供給孩子。

徐宜君說，今天看到「虎姑婆和他的朋友」節目開播，裡面有許多好聽動人的兒歌，她很驚訝現在屬於這個世代孩子的兒歌實在太少，希望這個節目的播出能帶動更多兒歌的創作，讓孩子們可以欣賞到更多優質的內容。

陳藹玲致詞表示，富邦文教基金會長期投入兒童節目製作，並呼籲人才培育計畫，期間做了許多紀錄片、劇情片，但我們發現最難做的就是音樂節目，因此有了這次的「虎姑虎和他的朋友」的製作。

陳藹玲說，許多人問她為什麼要花那麼多時間做兒少節目，她認為這些節目對兒童身心成長，乃至社會國家文化的完整，有相當的影響力，尤其當前社會充滿詐騙、假新聞、假訊息，非常令人擔憂，需要有良好的平台凝聚正面的力量，幫助兒童及青少年的身心成長。

陶晶瑩表示，過去人們對虎姑婆的刻板印象，就是會在半夜吃小孩的手指頭，感覺很恐怖，所以她想翻轉虎姑婆的人設，她覺得自己跟虎姑婆有一點很像，就是半夜會爬起來吃東西，因為白天減肥，晚上意志力變薄弱，但又不能亂吃，只好吃沙拉、胡蘿蔔、芹菜條，這些東西看起來也很像手指頭。

陶晶瑩說，以她過往的經驗，只要大人願意傾聽孩子們說的話，接受他們的宇宙觀，同時加入更多想像，就有可能幫助他們產生更多創造力，期待這個節目能成為他們成長過程最好的夥伴。

「虎姑婆與他的朋友」今起每週六下午5時在MOMO親子台播出。（編輯：李亨山）1130427