機車退騎樓人行道政策遭批停擺 北市估6月底完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市府推動「機退2.0」政策，但議員鍾佩玲指出，今年規劃設置路段前置作業無進度，質疑政策停擺。北市停管處今天表示，因需追加路段讓進度延後，估6月底完成。

台北市政府積極推動「機車退出騎樓、人行道2.0」（機退2.0），除優先示範路段先實施，並規劃推廣至校園及醫院旁等路段。民進黨市議員鍾佩玲指出，調資料發現，今年進行「機退2.0」路段相關前置作業仍無進度，形同政策停擺。

鍾佩玲透過質詢資料表示，市府推動「機退2.0」，要先由交通局確定實施路段，由停管處進行拜訪作業如蒐集民意及道路現況後微調，新工處接續辦理設計及施工前會勘，確認無誤後才施作。

她說，調資料發現，停管處仍未進行逐里拜訪與會勘作業，連預定期程都無法對外說明。市府規劃「機退2.0」政策，依過去程序，前一年度會先確定路段，並進行施工前置作業，但今年規劃實施路段卻延遲，認為應檢討。

台北市停車管理工程處回應，今年度「機退2.0」原規劃5條路段，因行人安全迫不容緩，加上議會建議加速辦理，後續追加納入6條路段，才延至2月確認今年度實施路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

停管處指出，今年實施11條路段包含承德路、基隆路、和平東西路、復興南北路、松江路、南京東西路、光復南路、建國南北路、新生南路、忠孝東路5段、中正路。

停管處表示，目前已啟動逐里拜會，預定6月底前完成拜訪與確認施工位置，下半年交由新建工程處進場施作，後續將視政策推動及配合專案情形，確認後續須設置路段狀況，會以民國115年完成38條「機退2.0」路段為目標。（編輯：張銘坤）1130323