YouBike遭指無車投訴案攀升 北市：動態調度改善

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民進黨北市議員鍾佩玲指出，北市府雖以增車、大數據調度因應無YouBike可借問題，但去年投訴案仍增加。台北市交通局今天表示，持續監控使用量及見車率，採動態調整調度車輛。

鍾佩玲透過質詢資料指出，北市府日前公布YouBike前30分鐘免費政策，並以優化調度、增車藉以改善無車可借及無位可還問題，但從台北市研考會資料發現，民眾去年投訴無車可借案件數仍增加。

她以台北捷運劍潭站2號出口的YouBike站點為例，去年12月底曾出現上午10時至下午4時無車情形，去年其餘月份的各時段也曾有半天是站上沒車。

鍾佩玲表示，北市府曾以大數據分析提出調車優化方案期能解決問題，但根據相關資料顯示，此方案無法提高見車率，要求跨局處重檢視相關數據，並提出新方案。

對此，台北市交通局回應指出，持續監控各YouBike站點使用量及見車率，以動態調整車輛調度，個別站點若有特殊尖離峰特性，會檢討改善調度及配車，增加民眾使用便利性。

交通局表示，去年租借YouBike最高次數，已從去年1月的12萬次提高至去年12月的17萬次，同時為避免影響民眾借車而持續增車投放，並在去年12月15日增1500輛車，讓全市見車率提升至90%以上。

交通局指出，個別站點確實在尖峰時刻借車需求特別明顯，導致見車率低，經增車後，整體見車率提升，例如劍潭站2號出口站點在經投車及調度改善後，見車率增至95%。

交通局表示，經去年試辦以大數據分析調度車輛後，在使用量及見車率有提升，後續將視各站點租借特性，動態檢討分區使用特性，持續優化調度。

此外，北市實施YouBike前30分鐘免費政策至今，今年3月5日YouBike單日使用量已達19萬餘次，今年也增加2600輛車，透過增車及調度，讓整體見車率維持9成以上。（編輯：戴光育）1130316