市民熱線網路電話挨批成效差 北市續推廣擴大效益

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市民進黨籍議員鍾佩玲指出，市府花費新台幣600餘萬元在台北通App建置市民熱線1999網路電話，但每月使用人數低，質疑成效差。北市府今天說，將持續推廣擴大整體建置效益。

台北市政府為方便市民陳情，在台北通App設置1999功能，讓市民即時反映市政問題及查詢陳情案是否成案等服務。鍾佩玲透過質詢資料指出，依市府規定，民眾撥1999市民熱線前10分鐘免費，超過話務費由公務費補貼。

鍾佩玲說，北市府為簡化驗證陳情市民身分流程及節省電話費支出，規劃在台北通App建置1999網路電話，但此功能從2022年11月上路，每月僅1000餘人使用，節省電話費不如預期。

她表示，調資料發現，市府花新台幣600餘萬元建置台北通App的1999網路電話，但去年接獲市民投訴案約1370件，初估換算節省電話費約5萬9000餘元，另陳情案件數也不多，僅1/5的台北通會員使用。

鍾佩玲指出，若非台北通會員的市民僅可透過其他方式陳情，認為設1999網路電話不便民，要求市府召開跨局處會議研議增加台北通會員數及1999網路電話使用量。

台北市研究發展考核委員會對此回應，因應此數位化趨勢，從2022年起，在台北通App開始提供1999網路電話功能，除提供民眾多元進線方式，且可簡省身分認證程序，透過網路電話，不論民眾位於何處都可陳情。

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研考會指出，市民熱線1999除提供市民陳情，也有諮詢、轉接等服務，且在北市境內民眾撥1999可享10分鐘免費通話服務，電話費由市府編預算支應，若民眾願意透過台北通App的1999網路電話陳情，除可省通話費，也彈性運用其他便民服務，將持續推廣，擴大整體建置效益。

研考會表示，台北通App的1999網路電話服務後續會配合數位發展趨勢，若市府各項便民服務需要數位轉型擴增或縮減相關服務，1999網路電話也可做為政策調整備援方案，持續提供民眾通話免費及優質服務。（編輯：方沛清）1130309