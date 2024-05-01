墾丁梅花鹿疑遭盜獵 警方重點區域加強巡查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）墾丁傳梅花鹿遭盜獵取頭，有民眾自製傳單發放呼籲重視，警政署保安警察第七總隊第八大隊表示，已與墾丁國家公園管理處辦理聯合夜間巡查，並針對滿州鄉等重點區域加強取締。

墾丁地區民眾擔憂盜獵，自製傳單上寫著「龍磐大草原風景區是盜獵者的樂園，是梅花鹿墳場，暗夜槍響，生命驚恐，百姓難眠」。

保七總隊第八大隊告訴中央社記者，今年3月中旬開始接獲民眾反映聽到暗夜槍響、疑似盜獵，4月與墾管處擴大聯合夜間巡查，針對重點區域滿州鄉里德社區與龍磐草原一帶加強查緝，每週巡邏1、2次，警方也實施2、3班深夜時段巡查。

保七總隊第八大隊表示，去年梅花鹿割頭案引發民眾擔憂，經查死因是被野狗追趕至河床陷淤泥無法脫困，死後鹿頭才遭切並無不法。今年巡查至今未查獲盜獵案，僅有1次巡查發現民眾車上有1隻毫髮無傷小鹿，依國家公園法開罰新台幣3000元。

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保七總隊第八大隊說，滿州鄉槍響有時是原住民獵人在非國家公園地區，持合法獵槍打山豬，已指派分隊幹部與當地居民溝通、了解可疑盜獵行為；也將會聯繫地方組織、協會等，結合官方與民間力量遏止違規獵捕行為。

墾管處表示，如是完全死亡梅花鹿，民眾取下頭顱或其他骨骼，雖然沒有違法，但仍希望大自然的東西留在當地，不要任意取走；梅花鹿目前雖不屬保育類，但在國家公園內獵捕野生動物已違反國家公園法，經查獲可裁處3000元罰鍰。（編輯：黃世雅）1130501