魏碩成抽筋撐完5局繳好投 兄弟擒龍賞3連敗

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職今天在天母球場賽事，中信兄弟先發投手魏碩成雖在雨中投球、還有抽筋狀況，仍咬牙撐完5局，讓教頭平野惠一大讚期待他未來的表現，終場兄弟以4比2擊敗味全龍，送給對手3連敗。

兄弟在1局上就展開攻勢，王威晨敲出安打後，岳政華犧牲觸擊造成投手伍鐸（Bryan Woodall）失誤，陳子豪再選到保送形成滿壘，接著曾頌恩敲出安打，帶有2分打點；下個半局龍隊的吉力吉撈．鞏冠從魏碩成手中轟出陽春全壘打，追回1分。

兄弟於4局上再度進帳分數，岳東華、高宇杰、王威晨敲出安打，攻下1分後，岳政華再擊出高飛犧牲打添1分；5局下龍隊再追回1分，不過最終兄弟仍以4比2賞給龍隊3連敗。

魏碩成此戰用91球投5局，被敲出5支安打，投3次保送、4次三振，失掉2分，拿下本季第2勝，獲選為單場MVP。賽後總教練平野惠一也大讚魏碩成的表現，「他今天賽前牛棚練投時直球狀況非常好，因此對直球很有信心。」

雖然首局被轟全壘打，不過平野惠一指出，魏碩成很快就冷靜下來，用速差擾亂打者節奏。平野惠一說明，魏碩成今天是因為抽筋才只投到第5局，「但他是有能力投到6、7局的，期待之後他的表現，也希望未來克服開局不穩的問題。」

今天幾乎全場都在雨中完成，魏碩成坦言，在雨中確實丟得很辛苦，「開局狀況比較多，沒辦法控制自己身體，而且可能是下雨天，土比較不好踩，出力時滑滑的感覺。」不過魏碩成指出，之後教練鼓勵他，狀況不好時，有狀況不好的投球方式。

至於抽筋的狀況，魏碩成指出，其實第4局就有快抽筋的感覺，「結果第5局又再抽一次，當下想說完蛋了。」他也笑說，一直把投手教練王建民「趕下去」，「還好教練沒有把我換下來，不然我可能會生氣，想要完成我的工作，不要讓後面投手那麼辛苦。」（編輯：張雅淨）1130501