海上救災國賠案敗訴 空勤總隊：持續上訴

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）內政部空勤總隊柯姓士官長於彭佳嶼海域執行救援殉職，家屬提國賠，台灣高等法院今天二審改判賠1138萬餘元。空勤總隊表示，深感遺憾，但為保障應有權益，將繼續提出上訴。

空中勤務總隊今天透過新聞稿表示，此判決對全國救災機關執行人員冒著生命危險搶救立場上，無疑是重大影響，更是對工作士氣一大嚴重打擊，為保障應有權益，將繼續提出上訴。

空勤總隊提出數據，自民國93年成立起迄今年4月底，共執行緊急空中救難（援）2萬8662架次，救援人數高達8223人。期間不計次數都是在包含惡劣天候、地形地物多處障礙、油料不足安全存量或天色昏暗等高度危險環境下的不利條件，始終以救人第一為己任。

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全案緣於基隆彭佳嶼海城於民國107年12月5日救援事故，一艘蒙古籍貨輪上船長因身體不適失去生命跡象，經向海巡署求救，由於海象不佳，改由空勤海豚直升機編號NA-106號機執行緊急醫療吊掛任務，但救援時卻造成36歲柯男頭部撞擊海面不幸殉職。

柯男的妻子、母親及2名女兒提起國家賠償訴訟，一審判決空勤總隊須賠新台幣1319萬餘元；雙方均提起上訴。台灣高等法院今天二審合議庭以「空勤總隊的過失行為與損害結果之間，具有相當因果關係」，判決國賠案成立，空勤總隊需賠償1138萬餘元。（編輯：孫承武）1130501