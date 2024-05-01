中市83棟校舍無使用執照 教育局：不等於危樓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）花蓮地震後校舍安全受關注，多名民進黨台中市議員今天關心台中市國中小共有83棟校舍是沒有使用執照的違章建築，要求市府改善校園安全，市府教育局表示，無照校舍不等於危樓，結構安全無虞。

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，民進黨台中市議員陳雅惠、蕭隆澤、陳俞融等人關心學校校舍安全問題，要求市府重視，採取具體安全改善措施，讓師生有安全就學的環境。

陳雅惠指出，台中市立國小、國中、高中學校合計333校，分別為國小233校、國中72校、高中28校。其中有83棟是沒有使用執照的違章建築，分別為國小53棟、國中20棟、高中10棟，形同讓孩子在危樓裡上課，萬一發生意外，誰來負責。

蕭隆澤及陳俞融則以潭子國中為例說，潭子國中有1萬5000多平方公尺的樓地板面積，約有9500多平方公尺沒用使用執照，約6成3的範圍竟然沒有使用執照，沒有合法的建築物，還敢招收學生，政府帶頭違規，萬一上課期間發生地震，造成的災害誰負責。

教育局表示，無照校舍不等於危樓，無照校舍均屬早期興建未請領執照，各校舍皆於108年前完成耐震補強工程，結構安全無虞，另各校舍也依現行消防及建築相關法規，定期申報消防及公共安全檢查，以維師生安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局指出，102年調查中市無使用執照校舍有150棟，經多年分期改善後，目前無照校舍減少為83棟，近3年已編列5億8376萬餘元辦理4棟無照校舍拆除重建及1棟補照，屆時無照校舍將再減為78棟。

有關潭子國中的校舍，教育局說，現有7棟校舍，其中3棟領有使用執照，1棟補辦使用執照中，3棟無使用執照，校舍皆於104年前完成耐震補強工程，結構安全無虞；潭子國中3棟無照校舍因建物老舊，教育局協助學校爭取國教署115到117年老舊校舍改建補助。（編輯：黃世雅）1130501