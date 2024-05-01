更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國五一假期 多地現人潮官方促消費

2024/5/1 21:27（5/1 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「五一」假期共5天，上海是知名的購物區南京路步行街，假期首日即迎來人潮。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
「五一」假期共5天，上海是知名的購物區南京路步行街，假期首日即迎來人潮。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海1日電）今天是中國大陸「五一」假期首日，多地觀光景點及火車站湧現人潮。上海同時舉行「五五購物節」，結合國際咖啡文化節等活動，力求提升消費。

「五一」假期從5月1日至5日共有5天，但4月30日已經出現較平常多的人員流動。中國日報引述交通運輸部消息，4月30日，中國全社會跨區域人員流動量2億414.7萬人次，月增31.4%，比2019年同期成長37.9%，比2023年同期成長22.6%。

澎湃新聞報導，鐵路上海站今天出現「五一」假期運輸客流最高峰，預計全天發送旅客65萬人次；鐵路南京站今天全天預計發送旅客34萬人次。

上海今天天氣不錯，南京路步行街滿是遊客，不少Coser也打扮成動漫角色出現在其中。為了管控人潮，1日至5日每天下午4時之後，地鐵南京東路站和14號線豫園站實施封站跳停。

上海市政府第5屆「五五購物節」從4月下旬到6月底舉辦，總共規劃15項節慶活動，除針對足上海市民，也著力吸引外來消費，目標是打造「城市消費嘉年華」。其中像是上海國際咖啡文化節活動，就吸引不少親子族群前往思南書局周邊市集參與。

2022年底中國解除COVID-19疫情管控後，經濟復甦不如預期，但民眾更願意出行，因此長假期間的旅遊經濟被寄與厚望。

中國文化和旅遊部4月30日發布，今年第1季，中國國內出遊人次14.19億，年增16.7%；國內遊客出遊總花費1.52兆元（約新台幣6.68兆元），年增17.0%。（編輯：邱國強）1130501

「五一」假期首日，上海天氣不錯，南京路步行街滿是遊客，不少Coser也打扮成動漫角色出現在其中。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
「五一」假期首日，上海天氣不錯，南京路步行街滿是遊客，不少Coser也打扮成動漫角色出現在其中。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海地鐵南京東路站和14號線豫園站在「五一」5天假期期間，下午4時後實施封站跳停，避免更多人潮從此處湧入。南京路通向外灘，1日維安警力增多。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海地鐵南京東路站和14號線豫園站在「五一」5天假期期間，下午4時後實施封站跳停，避免更多人潮從此處湧入。南京路通向外灘，1日維安警力增多。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海在5、6月舉行「五五購物節」，打造城市消費嘉年華，其中一項活動是上海國際咖啡文化節，適逢「五一」假期首日的好天氣，思南書局打造的美好書店節及咖啡季活動吸引不少人。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海在5、6月舉行「五五購物節」，打造城市消費嘉年華，其中一項活動是上海國際咖啡文化節，適逢「五一」假期首日的好天氣，思南書局打造的美好書店節及咖啡季活動吸引不少人。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海南京路步行街在「五一」假期首日出現人潮，這條路兩旁有各種吃喝玩樂等消費服務，知名電子消費品牌蘋果和華為的大型店也在此。圖中，這兩家巨頭隔街相望，中間出現的看板廣告，則是上海市政府在5、6月力推的購物節活動。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
上海南京路步行街在「五一」假期首日出現人潮，這條路兩旁有各種吃喝玩樂等消費服務，知名電子消費品牌蘋果和華為的大型店也在此。圖中，這兩家巨頭隔街相望，中間出現的看板廣告，則是上海市政府在5、6月力推的購物節活動。中央社記者張淑伶上海攝 113年5月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.106