防範詐團騙信用卡資訊盜刷 金管會示警留心3手法

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（中央社記者謝方娪台北1日電）詐團手法層出不窮，為避免民眾落入陷阱，金管會今天示警應留心3大騙術，包括詐團偽裝成社群媒體上賣家粉絲專頁小編，以向民眾確認訂購資訊為由，騙取買家交易資訊等。

目前信用卡詐騙案件，詐騙集團多以各種方式騙取民眾信用卡卡號及OTP密碼等交易資訊進行盜刷，甚至綁定在Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay上進行盜刷交易，金管會今天示警，民眾應留心詐團3大手法。

第1，詐團會偽裝成社群媒體上賣家粉絲專頁小編，以向民眾確認訂購資訊為由，透過釣魚網頁騙取買家交易資訊。

第2，詐團會以超優惠或限時搶購的一頁式廣告，誤導民眾購買廣告頁面上假商品，民眾在進入假付款頁面後輸入交易資訊，信用卡資料等即遭詐團騙走。

第3，詐團會以通知尚未繳納相關費用即將產生違約金、補稅或公共事業費用繳款通知或點數將過期的釣魚簡訊，誘使民眾誤信進而點選所附連結網址，輸入交易資訊。

金管會提醒，民眾應注意防範詐騙，若對所接收網址或簡訊內容有疑義，可撥打「165」警政署防詐騙專線查證。

金管會提醒，OTP密碼為進行信用卡網路交易或綁定信用卡過程中，確認持卡人身分重要認證方式，民眾若誤信假網頁或釣魚簡訊資訊，不慎輸入信用卡卡號及效期等資訊，還須輸入OTP並經發卡機構授權後才得以完成交易，呼籲民眾特別注意2件事。

首先是務必仔細閱讀OTP驗證簡訊內容，核對簡訊內所載內容與所進行交易幣別、消費金額及目的是否相符，若有不符，請勿將OTP輸入網頁中，並可通知發卡機構協助了解。

其次，若民眾未進行或並未意圖綁定信用卡，卻收到發卡機構發送綁定完成通知，應聯絡發卡機構了解原因及信用卡使用情形。

適逢報稅季來臨，走著瞧（Gogolook）旗下金融媒合平台袋鼠金融Roo.Cash也發布新聞稿示警，民眾應留心報稅季常見2大詐騙手法。

第1種是詐團會透過大量發送簡訊或客製化釣魚郵件，以「稅務數位化普查」或「扣繳稅款異常通知」為由，要求民眾用手機掃描QR Code或點選陌生網址至特定釣魚網站，假借表單登錄竊取個資。

第2種是詐團常偽冒成國稅局人員致電民眾，假借「匯入退稅款項」或「補繳稅款」名義，誘騙民眾持金融卡至ATM或操作網銀按指示輸入指定帳號，造成財務損失。

袋鼠金融指出，稅捐稽徵機關不會主動要求民眾提供信用卡安全碼、銀行存款帳號、帳戶餘額等個資，更不會要求民眾將稅款匯入指定帳戶或提供網址連結辦理繳、退稅，呼籲民眾多留心。（編輯：張均懋）1130501