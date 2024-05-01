苗縣老社區自主都更首例 竹南合作大樓獲准立案

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣竹南合作大樓屋齡逾48年，外牆龜裂、耐震及防火避難設施不足，影響居住品質，經縣府輔導團協助籌組都市更新會，近日獲准立案，是縣內社區自主都更首例。

苗栗縣政府工商發展處都市計畫科長黃郁倫今天告訴中央社，相較於縣內第一件自辦都更案坐落於竹南鎮中港里慈裕段，屬整合地區街廓型態；竹南合作大樓是老舊社區自主都更首例，由社區所有權人自主發起籌組更新會，日前獲准立案成為都市更新實施者，為邁向都市更新跨出重要一步。

工商處指出，竹南合作大樓位於竹南火車站周邊商圈，為40戶住宅社區，民國64年建築竣工迄今屋齡逾48年，面臨建築外牆多處損壞龜裂、耐震能力與防火避難設施不足、無障礙空間缺乏等問題，無法滿足住戶實際居住需求，且影響生活品質及公共安全。

社區所有權人為改善居住問題，2、3年前已有意願推動自辦都更，礙於不清楚相關法規及作業程序而擱置延宕，去年縣府工商處成立自主更新輔導團，經由團隊協助順利籌組都市更新會。

工商發展處表示，未來輔導團將持續協助更新會有關申請補助、審查核定等行政程序，加速都市更新推動腳步，讓住戶早日迎接新生活環境。（編輯：李錫璋）1130501