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媒體識讀1 / 台灣還有規模8強震？查核中心闢謠：不可能

2024/4/25 20:40（4/25 21:06 更新）
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台灣活動斷層分布圖。（圖取自經濟部中央地質調查所網頁faultnew.moeacgs.gov.tw）
台灣活動斷層分布圖。（圖取自經濟部中央地質調查所網頁faultnew.moeacgs.gov.tw）

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

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（中央社記者洪素津台北25日電）花蓮餘震不斷，有報導引用專家說法稱米崙斷層未來有高機率發生錯動、且最大規模可到8等內容，對此事實查核中心求證表示，花蓮米崙斷層長度不長，不可能發生規模8以上地震。

台灣近來地震頻繁，其中花蓮受創最深，除有樓房倒塌、道路受損中斷，甚至還造成民眾傷亡，有報導引用專家描述，「最可怕的琉球海溝地震帶，這一個地震帶有一條米崙斷層，台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳預估，未來發生錯動的機率高達88％，而且最大規模可以達到8以上，大家千萬不可輕忽。」

經事實查核中心求證，發現這段言論是拼湊2022年關於米崙斷層光纖研究（MiDAS）的訪談內容，跟這次地震無關。

除此之外，馬國鳳也於臉書貼文指出：「台灣島內不可能有規模8的地震，因為我們（台灣）島內的斷層沒那麼長。」並澄清原始談話內容不是在講米崙斷層，而是在講1920年琉球海溝地震。

事實查核中心向中研院地球科學所副研究員黃信樺求證，他說：「地震的規模跟斷層的長度有關。花蓮米崙斷層長度並不長，不可能發生規模8以上地震，就算是整條斷層帶全破碎，頂多發生規模6的地震。」

黃信樺進一步解釋，馬國鳳研究員提到的是1920年代琉球海溝，由於琉球海溝很長，因此若真的整條斷層全破碎錯動，才有可能發生規模8.0以上的地震，但絕不是米崙斷層。（編輯：龍柏安）1130425

原文來自「台灣事實查核中心」：https://tfc-taiwan.org.tw/articles/10515

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#馬國鳳
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