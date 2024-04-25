東部外海凌晨連2震 氣象署：與403花蓮地震無關

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（中央社記者余曉涵台北25日電）今天凌晨東部外海發生2起規模5以上地震，對此，中央氣象署指出，這幾起地震是獨立事件與403地震無關，除了少數靠近震央區域外，其他震度都在1到2級之間。

根據中央氣象署最新資訊，25日上午2時11分發生芮氏規模5.6地震，地震深度18.5公里，震央位於花蓮縣政府東方73.5公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、南投縣3級。

上午2時12分再發生芮氏規模5.5地震，地震深度24.1公里，震央位於花蓮縣政府東方75.7公里，最大震度2級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富向媒體表示，這幾起地震與403花蓮地震無關，是獨立事件。

吳健富說，這幾起地震震央位置是在南澳海盆，南澳海盆是菲律賓海板塊開始向下隱沒至歐亞大陸板塊下方所形成的一個海盆，常有地震在此處發生。

吳健富表示，這個區域的地震特性是深度多在20到40公里之間，屬淺源地震，震源機制多屬正斷層形式。

吳健富表示，雖然規模較大，會造成全台有感，但震央距離較遠，所以振動影響程度較小，除少數距離震央較近的東部地區，如花蓮會有3級左右的震度外，本島大部分地區震度多在1級至2級之間。

至於為何民眾感受搖很大，吳健富表示，主要是這幾起地震發生在夜間，背景環境安靜，如果居家是在台北盆地或是大樓，會因為場址效應跟大樓效應，振動會有放大效果。

另外，根據中央氣象署統計，截至今天上午6時3分，403地震的餘震共發生1255起，其中顯著有感313起，小區域942起。（編輯：李錫璋）1130425