國小籃球聯賽5/10開打 HBL南山黃瀚陞到場勉勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北1日電）112學年度國小籃球聯賽（EBL）將於5月10日至19日兵分8路同步盛大舉行，今年高中籃球聯賽（HBL）男子組MVP南山高中黃瀚陞也到場勉勵小球員。

為推展基層籃球運動風氣，激發學生運動興趣、養成規律運動習慣，體育署自105學年度起主辦國小籃球聯賽，由各縣市辦理預賽，並依報名隊數按比例晉級進入全國決賽，今年全國決賽共有男生組66隊、女生組39隊，合計105隊參加，球員達1764人。

本屆賽事標語「挺你到底Back You Up」，體育署勉勵學生運動員，從訓練到比賽一路走來都很辛苦，無論遇到什麼困難或挑戰，包含家人、教練及隊友都會全力支持到底，希望學生運動員全力以赴爭取榮耀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

本學年度EBL從縣市預賽441支隊伍中脫穎而出的決賽隊伍，全國賽首輪採分組單循環，分組前2名晉級後則採單敗淘汰制決定出最後1至8名。晉級全國賽隊伍不少傳統強權，包含台北北投、新北安坑、苗栗大同、台北南港等，眾多實力堅強的隊伍齊聚雙北，將與其他縣市優秀隊伍展開213場精彩交手。

在今天的賽前記者會上，邀請112學年度高中籃球聯賽男子組最有價值球員（MVP）黃瀚陞及112學年度大專籃球聯賽（UBA）人氣后陳昱潔為參賽小選手鼓勵加油。其中，黃瀚陞接受媒體聯訪時直言，現在的小球員很幸福，從國小就能夠有很好的舞台，讓自己相當羨慕。（編輯：李亨山）1130501