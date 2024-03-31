三分狂打鐵 3對3亞洲盃台灣女籃不敵蒙古獲第4

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（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣女籃今天在新加坡舉行的亞洲盃3對3籃球賽季軍戰外線瘋狂打鐵，全場三分線外20投僅1中，最終就以10比17不敵球風剽悍的蒙古隊，獲得第4名。

這次亞洲盃3對3籃球賽，台灣女籃闖過分組預賽挺進8強淘汰賽，先以19比9擊敗菲律賓，但在4強賽以15比16不敵紐西蘭，接著1天3戰的台灣女籃在銅牌戰對上蒙古隊。

台灣女籃開賽慢熱，被對手打出一波7比0攻勢，台灣隊在比賽剩下7分15秒時才靠著陳昱潔在籃下得分破蛋，儘管比賽中段努力追分，但多次在籃下「放槍」浪費得分機會，始終沒能將比數靠近。

最後3分鐘內，以10比12落後的台灣女籃開始瘋狂在三分線外出手，只可惜受到1天3戰以及新加坡濕熱高溫影響下，體力嚴重下滑，不論怎麼投都沒進，反觀蒙古隊穩紮穩打，將分數越拉越大。

2024亞洲盃女子3對3籃球賽，台灣派出徐詩涵、郭虹廷、陳昱潔、鄭慧慈4人參賽。

3對3籃球賽每場打10分鐘，分數高或者先得到21分的球隊獲勝，三分線外進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，相當緊湊。（編輯：張雅淨）1130331