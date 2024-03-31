亞洲盃3對3籃球賽 台灣女籃不敵紐西蘭拚季軍

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（中央社記者黎建忠台北31日電）在新加坡舉行的亞洲盃3對3籃球賽，今天台灣女籃在4強賽遇到人高馬大的紐西蘭隊，在身材居劣勢下仍拚戰全場，只可惜以15比16落敗，預計晚間6時30分和蒙古爭第3名。

這次亞洲盃3對3籃球賽，台灣女籃分組預賽和中國、新加坡同組，結果以9比11不敵中國、18比8輕取新加坡，以分組第2的姿態晉級8強。

進入8強淘汰賽後，台灣女籃今天先以19比9擊敗菲律賓順利挺進4強，對決人高馬大的紐西蘭隊。開賽後紐西蘭隊就利用身高優勢不斷在籃下要位強攻，反觀台灣隊則利用三分外線或者速度優勢切入籃下取分。

雙方戰況始終膠著、拉鋸，不過在比賽後段台灣女籃逐漸露出體能疲態，在10比12落後時，沒能跟上防守，被佛圖（Gabriella Fotu）投進致命三分球，落後分數擴大，增加了逆轉難度。

不過台灣女籃沒有放棄，終場前1分鐘內先靠著徐詩涵的三分球續命追到2分之差，只可惜接下來紐西蘭的羅巴提（Sharne Pupuke-Robati）2罰1中，又將差距擴大到3分，也澆熄台灣隊的反撲機會。

2024亞洲盃女子3對3籃球賽，台灣派出徐詩涵、郭虹廷、陳昱潔、鄭慧慈4人參賽，預計台灣時間今晚6時30分和蒙古爭奪季軍；4強賽中，蒙古以6比21慘敗給澳洲。

3對3籃球賽每場打10分鐘，分數高或者先得到21分的球隊獲勝，三分線外進球算2分、三分線內進球算1分，罰球1球算1分，每次進攻時間僅12秒，相當緊湊。（編輯：張雅淨）1130331