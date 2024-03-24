文化女籃奪季軍 郭虹廷許願UBA生涯實現冠軍夢

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）文化大學女籃大三中鋒郭虹廷今天單場轟下38分，率隊以81比70擊敗佛光大學，拿下UBA大專籃球聯賽季軍，教練初詠萱形容，這是不完美中的完美，郭虹廷則盼大學生涯能拿下1冠。

文化近期遭遇傷兵潮，加上戰力整合較慢，昨天4強賽台北小巨蛋對戰衛冕軍世新大學一役落敗，只能將決賽門票拱手讓人。

文化今天出戰佛光，歷經開賽慢熱、陷入0比10落後，在「得分后」郭虹廷帶領下，不僅在首節扳平，上半場打完更率領文化以36比30領先。文化在第3節取得雙位數領先優勢，決勝節一度被追成7分差，所幸及時穩住陣腳，最終以11分差獲勝，奪得季軍。

談到開賽落後10分，文化教練初詠萱受訪時坦言有嚇到，賽前就提醒球員，佛光是支堅韌的球隊，所幸後續有追回分數，第4節面對對手全場包夾、三分火力砲轟，「還好有撐住，以及有虹廷這位大台柱。」

文化女籃本季以季軍作收，初詠萱形容，這個結果是不完美中的完美，她透露，原本預設可以打進冠軍賽，可惜前面比賽沒打好。

大三的郭虹廷此役狂飆38分，成為文化季軍戰奪勝最大功臣，但大學生涯至今還未曾嚐過冠軍滋味，讓她有點小遺憾，她哽咽地說，「期盼明年、後年還有機會往我們想要目標前進，希望我在大學生涯可以拿下1座冠軍。」

在結束UBA賽事後，文化郭虹庭、鄭慧慈接下來將參加亞洲盃3x3賽事，由於3x3講求個人能力，打法也不太相同，2人將盡快調適，鄭慧慈喊話：「賽季剛結束，或許會很累，但代表國家比賽，將拿出最好態度。」

另外，佛光「六朝元老」梁瑜玲UBA生涯最終戰以15分、5籃板、4助攻作結，佛光名列第4，回顧過去6年，從最初打不到球，到獲得教練信任，讓梁瑜玲在記者會上頻頻拭淚。

梁瑜玲表示，儘管自己身材不如人，但教練仍對有我信心，「這一生有幸遇到淑淨姐（楊淑淨）、祺姐（文祺），如果沒有她們的話，我不會走到現在，大學打完就會離開，不會到今天還在球場。」（編輯：張雅淨）1130324

112學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍賽24日在台北小巨蛋開打，文化大學劉倩伶（右）繳出16分11籃板8助攻的成績，幫助球隊以81比70擊敗佛光大學。中央社記者鄭清元攝 113年3月24日