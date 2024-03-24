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UBA世新女籃擊敗台師大 5連霸到手

2024/3/24 20:11（3/24 20:24 更新）
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世新大學女籃在112學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，靠著外籍生吉芙（前）單場狂轟32分，以83比71擊敗台灣師範大學。中央社記者鄭清元攝 113年3年24日
世新大學女籃在112學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，靠著外籍生吉芙（前）單場狂轟32分，以83比71擊敗台灣師範大學。中央社記者鄭清元攝 113年3年24日
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）世新大學女籃今天在112學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，靠著外籍生吉芙單場狂轟32分，以83比71擊敗台灣師範大學，世新連續5年稱霸公開女一級賽事。

世新女籃107學年度闖進UBA決賽敗給佛光大學後，隔年起開啟霸業，昨天擊敗文化大學後，連續6年搶下決賽門票，今天在台北小巨蛋與台師大爭冠。

相隔1季重返決賽的台師大，力拚繼100至102學年度3連霸後重返榮耀，台師大首節靠著林佳蓉、陳昱潔聯手，取得26比22領先。

世新外籍生吉芙為本季籃板后、阻攻后，首節進帳10分後，次節繼續在禁區予取予求，幫助世新後來居上、一度領先多達雙位數，而台師大古寶誼、林佳蓉隨後追分，上半場結束追成41比47。

雙方易籃後，世新攻勢多點開花，加上掌握進攻籃板，前3節打完世新將分數拉開至71比57。

台師大第4節進攻當機、前6分鐘1分未得，靠著林佳蓉罰球止血，而世新守住領先優勢，最終以12分差獲勝，完成5連霸。

世新此役以外籍生吉芙表現最佳，單場狂飆32分、27籃板，上季冠軍賽MVP宋瑞蓁則貢獻21分。（編輯：張雅淨）1130324

圖為世新宋瑞蓁（左）快速切入籃下進攻，積極搶分。中央社記者鄭清元攝 113年3年24日
圖為世新宋瑞蓁（左）快速切入籃下進攻，積極搶分。中央社記者鄭清元攝 113年3年24日
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