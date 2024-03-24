世新女籃連5年稱霸UBA 隊長林妘樺喊拚6連霸

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）世新大學女籃今年過年不敢鬆懈，捨棄與家人團聚時光，今天112學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰以83比71擊敗台師大，完成5連霸，昔日付出有了收穫，隊長林妘樺直喊，往6連霸邁進。

世新本季陣中有外籍生吉芙鎮守禁區，加上上季冠軍戰MVP宋瑞蓁、新人后游沁樺，與成都世大運國手林妘樺，戰力整齊，今年齊心完成5連霸目標，這也是世新第3度在冠軍賽擊敗台灣師範大學。

面對開賽落後，世新總教練何正峰認為，球隊剛開始反應較慢，讓對手有了不少轉換快攻及外線進攻的機會，所幸有穩住陣腳。

面對世新女籃締造5連霸，何正峰表示，球隊本季並沒有因為陣容整齊而放鬆，而他對球員依舊很嚴苛，過年也都沒有放假，他強調，連霸次數越多越辛苦，感謝球員將士用命。

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世新女籃隊長林妘樺先前因傷錯過複賽，直到昨天才復出，對於自己表現不如預期，讓她有點自責、一度落淚。林妘樺表示，感謝學妹扛起球隊、並達成目標，她喊話，接下來往6連霸邁進。

世新大一菜鳥張家瑄獲選為新人后，她感謝教練信任，「即使我防守一直有漏洞，他們還是願意給我機會，謝謝隊友、學姐，在我有做不好的地方，馬上跟我講，願意與我溝通。」（編輯：李錫璋）1130324