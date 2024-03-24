游艾喆蟬聯MVP助政大4連霸 UBA最終戰完美收尾

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）政治大學主控游艾喆今天在UBA大專籃球聯賽表現全面，繳出12分、10籃板、11助攻「大三元」，率隊以92比59擊敗健行科大，游艾喆蟬聯MVP，還助政大締造4連霸，為自己UBA最終戰完美收尾。

政大主控游艾喆不僅在109學年度榮獲新人王，上季冠軍賽更勇奪最有價值球員（MVP），而他大學4年更是包辦助攻王、抄截王2大獎項，締造史無前例的4連霸紀錄，而他在昨天4強賽結束後，生涯累積271抄截，改寫UBA一級最多抄截紀錄。

戰力整齊的政大連2年冠軍賽都擊敗健行科大，順利完成4連霸，而游艾喆更以大三元成績，連2年獲選為MVP，為自己UBA生涯再添殊榮。

游艾喆受訪時說：「其實我們沒有特別想4連霸，每年冠軍就每年去挑戰，現在真的很開心。」

談到UBA生涯最終戰，游艾喆表示，一直提醒自己要專注在球場，「越專注才能享受」。他還提到，政大有最好的教練團和隊友，因此他並不害怕犯錯，即使犯錯，團隊也會幫助他，因此他只要專注在場上。

能幫助政大完成4連霸，游艾喆直喊很幸福，並感謝教頭陳子威幫助，讓他一路成長、成為球隊主控。

談到接下來將旅外或投入職籃選秀，游艾喆儘管未透露動向，但他強調將持續精進，並聽從教練團安排，期許未來能有好的發展。

其他獎項部分，女子組冠軍戰MVP由世新大學外籍生吉芙獲選，世新大學張家瑄榮獲新人后，台灣藝術大學王威翔拿下新人王，人氣王與人氣后分別由政大游艾喆、台灣師範大學陳昱潔獲選。（編輯：唐聲揚）1130324