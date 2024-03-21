UBA政大拚4連霸宋昕澔扭傷 教頭盼3球員挺身而出

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）尋求大專籃球聯賽（UBA）公開男一級4連霸的政治大學，23日4強賽將對戰虎尾科大，教頭陳子威表示，宋昕澔腳踝扭傷，能否出賽要看臨場狀況，期待莊朝勝、林子皓、王凱裕挺身而出。

112學年度UBA大專籃球聯賽公開一級4強賽23日將在台北小巨蛋登場，重返男一級就直闖4強賽、締造隊史最佳的虎尾科大，將與本季全勝、衛冕軍政大爭奪決賽門票。

政大教頭陳子威受媒體聯訪時表示，政大去年暑假赴日比賽以及後續盃賽，有對戰全美國人隊伍的經驗，因此出戰擁有5名外籍生的虎尾，沒有害怕的理由。

談到政大後衛宋昕澔8強賽扭傷腳踝，陳子威透露，目前宋昕澔已參與部分訓練，但能否出賽要看當天狀況，會以保護球員為原則。

不過，陳子威坦言，少了宋昕澔後，團隊得分至少少了10分、15分，因此球隊2號位（得分後衛）相當重要，他特別點名莊朝勝、林子皓、王凱裕，期盼3人能挺身而出，彌補得分缺口，朝自UBA與超級籃球聯賽（SBL）切割以來，首度4連霸的目標邁進。

值得一提的是，政大總教練陳子威和虎尾科大總教練盧譽誠過去是師徒關係，彼此也相當熟悉，陳子威表示，這次兩隊能在小巨蛋碰頭，讓他直呼，「這個緣分很特別。」

面對尋求4連霸的政大，盧譽誠表示，這幾週一直告訴球員享受舞台，「對我們來講沒什麼壓力，畢竟我們是第4名晉級。」

盧譽誠認為，贏球關鍵不在於外籍生，而是本土球員發揮，而虎尾目前已針對政大外籍生莫巴耶進行演練，他相信，兩隊內線球員對位，虎尾不見得會陷入劣勢，「只是（虎尾外籍生）希圖可能會有犯規麻煩，對我們影響較大，要設法讓他在高張力比賽不要太亢奮，能夠在場上待久一點。」

另一場男子組4強賽，尋求隊史第3冠的健行科大在劉丞勳、蔡宸綱帶領下，將卯上由陳將双和張俊生領軍的世新大學。

至於公開女一級連4屆4強相同班底，力拚5連霸世新大學將與尋求隊史第20冠的文化大學在4強賽交鋒，而佛光大學將對戰台灣師範大學。

另外，在公開一級4強賽登場前，3月22日將先進行一般組以及公開二級冠軍賽。（編輯：陳政偉）1130321