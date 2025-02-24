UBA曾韋翔飆22分助虎科8強開胡 畢業後想修飛機

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（中央社記者黃巧雯新北24日電）虎尾科大大一曾韋翔今天在大專籃球聯賽（UBA）攻下生涯新高22分，率隊77比68擊敗國立體大，8強首勝開張。就讀飛機工程系的他說，想認真讀書，畢業後有好工作，像是修飛機。

UBA公開男一級8強複賽前4天都在板橋體育館舉行，上季季軍的虎尾科大本季預賽排名第7，複賽前2戰都不好打，先是碰上上季亞軍健行科大，昨天對戰衛冕軍政大，都吞下敗仗。總教練盧譽誠接受媒體聯訪時表示：「前面先遇到，對我們也滿好，可熟悉場地，做些調整，後面這5場反而最關鍵，大家實力都很接近。」

虎尾科大今天出戰國體大，靠著曾韋翔挺身而出，拿下生涯新高22分，率隊以77比68獲勝，8強首勝到手，陣中外籍生喬納森也繳出19分、22籃板成績，以2屆共40場比賽，超越曾祥鈞（3屆共58場），刷新UBA公開一級700籃板最快紀錄。

虎尾科大近2季遇到國體都輸球，賽前對戰3連敗，盧譽誠強調，「事不過三。」他認為，贏球關鍵是做好防守，寒假期間韓國漢陽大學曾來台移地訓練，高強度防守讓球隊收穫不少。

談到曾韋翔的表現，盧譽誠認為，曾韋翔球商高、體力好，在葉旭森受傷後，在球隊扮演的角色更為重要，但還須強化進攻技巧，並更有霸氣，設法朝當UBA最好前鋒的目標邁進。

不過，曾韋翔受訪時總是輕聲回應媒體問題，面對教練期許要更有霸氣，他直呼，應該是很難。

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曾韋翔畢業於新竹市光復高中，也是過去球隊在高中籃球聯賽（HBL）連霸班底，目前就讀虎尾科大飛機工程系。

面對不少球員憧憬的職籃舞台，曾韋翔自評機會不大，過去高中就念普通班的他透露，考量身材條件並未特別好，「想說認真讀書，畢業就有好工作，可以修飛機。」（編輯：管中維）1140224