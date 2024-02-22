游艾喆征戰亞洲盃 政大全隊買票到場支持

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（中央社記者陳容琛台北22日電）為了力挺游艾喆代表台灣征戰2025亞洲盃資格賽，政大雄鷹今天全隊到場支持，總教練陳子威表示，替游艾喆感到高興，「最重要的是，完成他的夢想。」

被視為台灣控球後衛的接班人，游艾喆入選2025亞洲盃資格賽第1階段的台灣隊13人名單，同時是陣中唯一的大學生。日前接受媒體採訪時，游艾喆透露，接到通知的當下相當興奮，也立刻跟總教練討論，「陳子威教練很支持我，這是我第一次進國家大隊，也算是從小學的夢想成真。」

陳子威接受中央社採訪時指出，籃協在徵召每名球員前，都會先跟球團溝通，不過當下並沒有馬上答應，「替艾喆感到高興，因為我們不只這次跟他討論到台灣隊的事，我們很多次聊到這件事，而代表台灣也是他一直以來的目標。」

陳子威補充，游艾喆強烈表達想要參加台灣隊，從中獲得更進步的養分，「我覺得小朋友想往這個方向，站在教練的立場，我們都很高興，而最重要的是，他完成了自己的夢想。」

結束2025亞洲盃資格賽的第1階段賽事，緊接著就是UBA大專籃球聯賽的8強，陳子威坦言，的確擔心游艾喆受傷、疲勞，甚至是狀態不佳，但經過評估後的影響是最小，「既然我們決定了，應該做好充足準備。」

陳子威提到，游艾喆是球隊的指標，如果政大有機會培養出國手級的球員，也能扮演學弟們的榜樣，「因為學校賽事而不讓他去，確實是比較可惜一點。」

為了力挺游艾喆、台灣隊，政大今天全隊到場支持，陳子威表示，「我們球隊自己買票，還有集結一些校友，希望幫台灣隊加油。」（編輯：李亨山）1130222