台灣男籃15人名單出爐 亞洲盃資格賽看到新生代

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（中央社記者黎建忠台北5日電）中華籃協今天公布2025亞洲盃資格賽台灣男籃第一階段的15人集訓名單，包括游艾喆、林信寬、高錦瑋等新生代球員都在今天報到。總教練桑茂森強調，希望國家隊主體能固定，才能提升戰力。

亞洲盃資格賽台灣男籃代表隊今天正式報到，第一階段的集訓15人名單包括游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、劉錚、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融、阿提諾（William Artino）。

籃協副秘書長賈凡在接受中央社訪問時透露，目前預計2月12日要提交出最終參賽的12人名單，「不過包括24人名單在內都是有彈性可以更動的，因此在後續的第2、3階段，應該陣容上都還是會有些變數。」

台灣男籃總教練桑茂森在接受媒體聯訪時提到，很多球員都是職業母隊的主力，因此這次的集訓名單，「都還是以健康且有高度意願的為主，畢竟短期盃賽還是要以能健康完整出賽為優先。」

談到新生代後衛群游艾喆、林俊吉、高錦瑋，桑茂森也相當期待地表示，這3個人都是一口就答應要加入，「我們也很期待有新生代後衛接班，尤其等到下一個階段陳盈駿、林庭謙歸隊後，勢必會有更多交流和傳承。」

還在唸政治大學4年級的游艾喆在受訪時提到，接到通知的當下相當興奮又開心，也馬上跟總教練討論，「陳子威教練很支持我，也樂觀其成多去磨練，這是我第一次進國家大隊，也算是從小學的夢想成真。」

本屆亞洲盃資格賽共24隊分成6組，台灣男籃和香港、菲律賓、紐西蘭分到B組，分組前2名直接晉級亞洲盃會內賽，分組第3名參加外卡賽（共6隊爭取前4名進入會內賽）。

台灣男籃將於2月22日在台北和平籃球館首戰來訪的紐西蘭。（編輯：李亨山）1130205