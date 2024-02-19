台灣男籃全本土應戰亞洲盃 籃協：續與阿提諾溝通

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣男籃將於本週出戰2025亞洲盃資格賽，然而歸化球員阿提諾卻未在名單內，確定以全本土應戰。中華籃協副秘書長張承中指出，仍會持續溝通。

台灣男籃今天也公布13人球員名單，由隊長劉錚領軍，其餘包含游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正及謝宗融，將於22日在台北和平籃球館首戰身材高大的強敵紐西蘭。

外界關心的歸化球員阿提諾（William Artino），確定未在本階段的出賽名單內，導致台灣男籃必須以全本土應戰，讓禁區戰力拉警報。籃協副秘書長張承中指出，阿提諾的合約去年9月30日即到期，而歸化球員簽約與續約，程序上應由選訓委員會決議，後由體育署同意並支付薪資。

只是觀察阿提諾的表現後，台灣男籃選訓委員會希望視杭州亞運的表現，再來決定是否續約，並與阿提諾的經紀人溝通，超出合約時間的比賽依比例支付薪資或再支付1個月薪資等，但均未獲得同意，阿提諾的經紀人甚至提到，希望續約2年，否則考慮不參賽。

最後籃協於10月、12月端上1+1年的合約，並加入激勵條款，不過也提出對阿提諾有期待的具體標準，包含數據、避免技術犯規等，而體育署決定從今年1月1日起支付1年薪資，因此雙方從今年開始溝通各種可能性。

如今阿提諾確定不會在本階段的亞洲盃資格賽出戰，張承中表示，仍會帶著最大誠意、善意與他溝通，同時思考未來以「多點開花」尋找歸化球員，採取短約模式，借鏡日本籃協做法，「畢竟雞蛋不能都放在同一個籃子，尤其支付阿提諾的薪資是納稅人的錢，必須小心謹慎處理。」（編輯：李亨山）1130219